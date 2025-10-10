KUL w światowej czołówce. Uczelnia utrzymała mocną pozycję w rankingu

W zestawieniu ogólnym KUL uplasował się – podobnie jak rok temu – w przedziale 1201–1500. Wśród 42 polskich uczelni ujętych w rankingu zajął 11. miejsce ex aequo z kilkoma innymi uniwersytetami. To stabilna pozycja, która – jak podkreśla władze uczelni – pokazuje konsekwentny rozwój i utrzymywanie wysokich standardów akademickich.

– Wyróżnienie naszego uniwersytetu w tym prestiżowym rankingu potwierdza, że nieustannie dbamy o podnoszenie poziomu kształcenia i efektywności nauczania oraz zwiększamy potencjał badawczy, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi dla naszych naukowców. Docenienie KUL w rankingu jest powodem do dumy, ale również mobilizacją do dalszej pracy – podkreśla ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Ranking Times Higher Education World University Rankings to jedno z najbardziej rozpoznawalnych zestawień uczelni wyższych na świecie. Ocenia on m.in. jakość kształcenia, poziom badań naukowych, transfer wiedzy do otoczenia oraz stopień umiędzynarodowienia instytucji. W tegorocznej edycji znalazło się 2191 uniwersytetów z 115 krajów i terytoriów.

W porównaniu do poprzedniej edycji KUL uzyskał wyższe noty za efektywność nauczania, jakość środowiska badawczego oraz wyniki badań. To sygnał, że lubelska uczelnia nie tylko utrzymuje swoją pozycję, ale systematycznie wzmacnia mocne strony, które pozwalają jej skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej.

W tym samym rankingu znalazły się również inne lubelskie uczelnie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie również uplasował się w rankingu 1201-1500, natomiast Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy na miejscach 1500+.

Pierwsze miejsce zajął brytyjski Uniwersytet w Oxfordzie przed amerykańskim Massachusetts Institute of Technology oraz Uniwersytetem Cambridge również w Stanach Zjednoczonych. W Europie drugą najlepszą uczelnią wg rankingu jest ulokowany na miejscu jedenastym szwajcarski ETH Zurych a trzecią brytyjski UCL (University College London) na miejscu 22.