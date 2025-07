Polski Cukier AZS UMCS przedłużył kontrakt z młodą środkową

Subtelny detal, który robi robotę. Odkryj moc dodatków

Czasem wystarczy jeden drobiazg, by stylizacja zyskała zupełnie nowego wyrazu. Kolczyki z cyrkoniami to świetny przykład takiego dodatku. Niepozorne na pierwszy rzut oka, a jednak przyciągają spojrzenia i podkreślają charakter całej stylizacji. Cyrkonia, która wygląda jak diament, zyskała uznanie nie tylko ze względu na swój wygląd, ale i odporność. Twardość na poziomie 8–8,5 w skali Mohsa mówi sama za siebie. Zastanawiasz się, jak dobrać kolczyki, które będą pasowały do ciebie i twojego stylu? Czytaj dalej. Znajdziesz tu konkretne wskazówki i sporo inspiracji.