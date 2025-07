Uniwersjada: Koszykarki reprezentacji Polski w piątek zagrają o brąz

Można bardzo żałować, że Biało-Czerwonym nie udało się wygrać tego spotkania, bo do pozytywnego rozstrzygnięcia brakowało bardzo niewiele. Ostatecznie Azjatki zwyciężyły po dogrywce 71:67.

Przypomnijmy, że trenerem reprezentacji Polski jest Karol Kowalewski. Aktualny trener Polskiego Cukru AZS UMCS do swojej dyspozycji ma cztery zawodniczki związane w ostatnim czasie z lubelskim klubem. Są to reprezentujące go w ostatnim sezonie Magdalena Szymkiewicz i Zuzanna Kulińska oraz świeżo zakontraktowane Klaudia Wnorowska i Aleksandra Wojtala.

Chinki świetnie rozpoczęły środowy mecz, głównie dzięki rzutom trzypunktowym. Polki natomiast miały olbrzymi problem ze skutecznością, zwłaszcza na linii rzutów wolnych. Ich w pierwszej kwarcie zmarnowały aż 8. Nasze zawodniczki jednak szybko poprawiły skuteczność i w końcówce pierwszej połowy prowadziły już 33:24. Chinek jednak nie udało się złamać i prowadzenie dość szybko się ulotniło. Co więcej, w pewnym momencie to przeciwniczki wygrywały różnicą nawet 7 pkt.

Wyrównana końcówka regulaminowego czasu gry mogła zakończyć się triumfem Polek. Rzut na zwycięstwo miała Magdalena Szymkiewicz, ale nie trafiła z dystansu. W dogrywce Chinki były już lepsze i wygrały 71:67.

– Przyjechałyśmy tu po medal i ciągle jesteśmy w grze o medal. Dzisiaj się trochę pomartwimy, w czwartek odpoczniemy, a w piątek powalczymy o brąz – dodała Magdalena Szymkiewicz.

To właśnie Szymkiewicz była najlepszą zawodniczką reprezentacji Polski. Koszykarka, która w ubiegłym sezonie grała w Polskim Cukrze AZS UMCS Lublin, zdobyła 13 pkt. Wnorowska dołożyła 8 pkt, Wojtala 7 pkt, a Kulińska zakończyła rywalizację z 2 „oczkami”.

W drugim półfinale Amerykanki pokonały 73:71 Węgierki. Mecze o medale Uniwersjady, której gospodarzem jest niemieckie Zagłębie Ruhry, odbędą się w piątek. W rywalizacji o brąz Polki zagrają z Węgierkami. Początek zaplanowany jest na godz. 17.30. O godz. 20 odbędzie się finał, w którym zmierzą się USA i Chiny.

Dobre losowanie

W Monachium wylosowano grupy I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. Polki miały sporo szczęścia, bo zmierzą się ze Słowacją, Rumunią i Cyprem. Do kolejnego etapu kwalifikacji wejdą dwie najlepsze drużyny, więc według rankingu powinny być to wyżej notowane Słowaczki oraz Biało-Czerwone.