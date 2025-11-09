Poważny wypadek na DK 17. Sześć osób trafiło do szpitala

O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, której funkcjonariusze pracują na miejscu zdarzenia.

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że winę za wypadek ponosi kierowca suzuki. Ten 62-letni mieszkaniec gminy tarnawatka skręcał na krajówce w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo od strony Zamościa volkswagenowi, którym kierował 32-latek z gminy Jarczów. Samochody się zderzyły.

"Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przewiezieni do szpitali. Dwie osoby do szpitala w Zamościu i cztery osoby do szpitala Tomaszowie Lubelskim" - podaje tomaszowska policja.

Droga krajowa jest w tym momencie zablokowana. Dla auto osobowych policjanci wyznaczyli objazdy przez Sumin.