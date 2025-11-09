Unijne miliony dla miasta. Będą kamery, zielone strefy i pingwinarium

Na całość prac w ramach realizowanego wspólnie z gminą Zamość projektu „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” przewidziano wydać ponad 1 mln 670 tys. zł. Unijna dotacja to przeszło 1,1 mln zł.

– Ta brakująca część, jako wkład własny, zostanie pokryta przez oba samorządy proporcjonalnie do zakresu zaplanowanych prac – mówi nam Jacek Bełz, rzecznik prezydenta Zamościa.

Miasto zrobi więcej. Dla „lepszej ochrony mieszkańców, turystów i mienia miejskiego” zaplanowano montaż nowych kamer monitoringu, którego centrum ma być przy Szkole Podstawowej nr 10. Urządzenia pojawią się np. na rynku Nowego Miasta, bulwarze Sighisoary i przy ul. Promiennej, na osiedlu Planty i Starym Mieście oraz w siedzibie straży miejskiej.

– W sumie mają być 32 nowe kamery. Ale to nie znaczy, że zamontowane zostaną w dodatkowych punktach, bo w sporej części chodzi o wymianę starych analogowych na cyfrowe – tłumaczy Bełz.

Gmina ma montować kamery w Zawadzie, Żdanowie, Kalinowicach i Żdanówku.

Dzięki unijnej dotacji Zamość postawi również na zieloną infrastrukturę i stworzenie miejsc odpoczynku. Nowe przestrzenie rekreacyjne zaplanowano na rynku Nowego Miasta, gdzie pojawią się donice z zielenią, ławki i nasadzenie drzewa z siedziskiem. Przy ul. Weteranów nad Łabuńką ma powstać zielona strefa relaksu z pergolą, ławkami, huśtawką i stojakiem rowerowym, a także drzewami, krzewami i pnączami. Ponadto przewidziano zazielenienie jednego z przystanków przy al. Jana Pawła II.

– Przetargi na ten projekt będą ogłaszane już w kolejnym roku, a całość ma być wykonana do końca 2026 – zapowiada rzecznik prezydenta.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w czwartek, 6 listopada. Zamość oficjalnie otrzymał wówczas również ponad 6,3 mln zł na budowę pingwiniarni w Ogrodzie Zoologicznym im Stefana Milera. Całość tego projektu to przeszło 9,3 mln zł. Jego realizacja jest już zaawansowana. Wykonawca inwestycji to zamojska firma BUDMAT. Zakończenie prac przewidziano na przyszłoroczne wakacje.

Ma to być ciekawa ekspozycja dla pingwinów i innych ptaków wodnych. Powstanie przestrzenny basen zewnętrznym o organicznym kształcie. Będzie także pecjalna strefa widokowa, dzięki której przez ogromne szyby odwiedzający dostaną szansę podglądania nurkujących pingwinów. Ponadto przewidziano kryty wybieg z wolierą oraz budki lęgowe.

Oba te projekty zostały dofinansowane w ramach ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace nad zamojskimi wnioskami rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji.

Poza Zamościem umowy na dotacje odebrali w Lublinie także przedstawiciele Biłgoraja, Kraśnika, Lublina, Łukowa, Radzynia Podlaskiego i Tomaszowa Lubelskiego.