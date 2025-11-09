Narzekają na drogowców na krajówce. „Jak rozgrzebaliście, to róbcie”

Tę inwestycję realizuje firma Budimex. Drogę krajową na odcinku od granic Zamościa do Jarosławca w gminie Sitno przebudowuje w ramach budowy S17. Prace ruszyły przed kilkoma miesiącami. Postępują, ale nie wszystkim podoba się tempo robót.

Z naszą redakcją skontaktował się jeden z mieszkańców Szopinka. Łukasz Kowalski mieszka z rodziną przy krajówce. Każdego dnia co najmniej czterokrotnie musi pokonać trasę z domu do Zamościa i z powrotem, więc z bliska obserwuje to, co dzieje się na placu budowy. I nie jest zadowolony.

– Asfalt na tej drodze zdjęto 1 sierpnia. I od tamtej pory do połowy września nie robili nic. Światła zostały włączone, ludzie stali w korkach, denerwowali się, wydzwaniali, a reakcji nie było – opowiada pan Łukasz.

Po kolejnych interwencjach dowiedział się, że zerwany asfalt leży, bo czeka na wywiezienie do utylizacji do Konina. Kiedy to nastąpiło, drogowcy znów się pojawili i zaczęli pracować nawet dość intensywnie.

– Wybrali ziemię, zrobili dół, a w ubiegłą niedzielę wyrównali spychaczem i tyle było roboty. I teraz czekamy, nie wiemy na co – mówi z żalem mężczyzna, którego odwiedziliśmy w ostatni wtorek. Na oczyszczonym z asfaltu i pogłębionym pasie krajówki rzeczywiście nie było ani jednego pracownika. Jakaś koparka pracowała kilkaset metrów dalej w kierunku Jarosławca.

– Wczoraj też tam coś wybierali. Któregoś dnia byli, to trochę kostki zerwali z chodnika. Jednego dnia było dwóch, innego przyjechała koparka i pani kierownik stała nad tą koparką – relacjonuje nasz rozmówca.

Zapewnia, że przeciwko remontowi drogi nic nie ma. Rozumie, że takie inwestycje muszą trwać i wiążą się z utrudnieniami. Ale chciałby, aby wyglądało to inaczej, niż wygląda. – Dobrze byłoby, żeby ograniczać czas trwania tego wszystkiego do minimum. Jak już coś rozkopali, niech zrobią co mają do zrobienia i zakopią. A nie na zasadzie, że tydzień porobimy, a dwa tygodnie będzie przerwa. Teraz mówią, że przebudowują linię podziemną. Ale którą? Gdzie? Nie mam pojęcia, bo ja tu nikogo nie widzę – komentuje Kowalski.

Nie jest w tej opinii odosobniony. – Rzeczywiście, żeby im się robota w rękach paliła, nie można powiedzieć. A są dni, że ani jednego robotnika tutaj nie uświadczy albo kilku się pojawi, ale pokręcą się i potem znikają – komentuje inny mieszkaniec miejscowości.