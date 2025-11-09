Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Jan Komasa w Zamościu. Reżyser przyjedzie na specjalny pokaz

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
20 listopada 2025 19:00

Nie zawsze podczas projekcji filmu jest okazja do spotkania z reżyserem. Ale w Zamościu będzie. Jan Komasa przyjedzie do miasta i spotka się z widzami przy okazji specjalnego pokazu „Rocznicy”.

Komasa to uznany reżyser młodego pokolenia, twórca takich filmów jak np. „Miasto 44”, „Sala samobójców” czy nominowanego do Oscara „Bożego Ciała”. Przy okazji projekcji jego obrazu „Rocznica”, pierwszego zrealizowanego w Hollywood, pojawi się w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Pokaz specjalny zaplanowano na czwartek, 20 listopada o godz. 19.

Przed widzami seans z filmową opowieścią o rodzinie poddanej dramatycznej próbie w czasach, których nadejścia nikt się nie spodziewał. W obsadzie znaleźli się: Diane Lane (Niewierna, Człowiek ze stali), Kyle Chandler (Friday Night Lights), Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer i in.

Autorem zdjęć „Rocznicy” jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. nagradzanych produkcji, takich jak „Wołyń”, „Cicha noc”, „Bogowie” czy „Wesele”.

Bilety na seans już można kupować. Ulgowe są w cenie 22 zł, normalne o 3 zł droższe.

14 listopada 2025, 17:30

Ujawnienie Any Maj. GOK zaprasza na wystawę

Listonosz dostarczy widoki Zamościa. Obrazki dzieci na znaczkach i pocztówkach

Piłsudski zza krat. Konkurs dla skazanych rozstrzygnięto w więzieniu

W październiku przy szpitalu wznowiła działalność jedna poradnia, inna została wzmocniona, a w listopadzie przybędzie jeszcze jedna nowa. Te zmiany w SPZOZ dobre wiadomości dla pacjentów z Hrubieszowa i okolic.
Unijne miliony dla miasta. Będą kamery, zielone strefy i pingwinarium

Zamość to jeden z siedmiu samorządów, które odebrały w Lublinie umowy o dofinansowanie w wysokości 49 mln zł dla wartych ok. 77 mln zł inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto zadba dzięki temu o bezpieczeństwo i zieleń, a w ZOO zbuduje pingwinarium.
Nie zawsze podczas projekcji filmu jest okazja do spotkania z reżyserem. Ale w Zamościu będzie. Jan Komasa przyjedzie do miasta i spotka się z widzami przy okazji specjalnego pokazu „Rocznicy”.
Świdnicka Avia dopisała cenny komplet punktów po wyjazdowej wygranej z Wisłoką Dębica
Basen w Łukowie został oddany do użytku 30 lat temu. Nie jest w bardzo złym stanie, ale wymaga, zdaniem władz miasta, zastąpienia nowym obiektem.

To ostatni sezon na starym basenie. Miasto chce budować mini aquapark

Klamka zapadła. Łuków zbuduje nową krytą pływalnię. Właśnie ogłoszono przetarg na tę inwestycję. To oznacza, że rozpoczęty we wrześniu sezon na starym, 30-letnim basenie jest ostatnim w historii tego obiektu.
W meczu derbowym w Betclic III Lidze Świdniczanka pokonała Stal Kraśnik
Dwóch nastolatków na crossowych motocyklach. Skończyło się wypadkiem

Jeden z chłopców trafił do szpitala. Drugi, na szczęście, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Do wypadku z udziałem dwóch nastolatków doszło wczoraj w powiecie biłgorajskim.
W niedzielę zielono-czarni przegrali z tamtejszą Odrą 1:3 notując ósmą porażkę w tym sezonie
Nie zabraknie znanych artystów, nowoczesnych aranżacji i ponadczasowego przesłania. Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na mieszkańców Lublina czeka wiele patriotycznych atrakcji.
Żłobek jeszcze nie ruszył. Dyrektorka już jest

"Nasze Skarby" tak ma nazywać się pierwszy żłobek w gminie Hrubieszów. Placówka w Obrowcu jeszcze nie została otwarta, ale już wybrano dla niej dyrektora.
Piłsudski na koniu, Piłsudski w plenerze, czarno-biały lub wielobarwny, wyszywany na filcu albo rzeźbiony - na wiele sposobów przedstawiali historyczną postać artyści biorący udział w ogólnopolskim konkursie. To, co łączyło wszystkich uczestników, to fakt, iż wszyscy są osobami skazanymi.
Uciekł w pole, ale go dopadli. Kierowca volvo miał sporo na sumieniu

3 lata więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i poważne konsekwencje finansowe - z tym wszystkim musi się liczyć 39-latek zatrzymany przez policjantów chełmskiej drogówki.
Międzyrzec Podlaski ma swój pierwszy komiks historyczny. Premierę publikacji „Ostatni Ordynat. Z wizytą u Zofii i Andrzeja Potockich” zaplanowano na 9 listopada.
