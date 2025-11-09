Jan Komasa w Zamościu. Reżyser przyjedzie na specjalny pokaz

Komasa to uznany reżyser młodego pokolenia, twórca takich filmów jak np. „Miasto 44”, „Sala samobójców” czy nominowanego do Oscara „Bożego Ciała”. Przy okazji projekcji jego obrazu „Rocznica”, pierwszego zrealizowanego w Hollywood, pojawi się w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Pokaz specjalny zaplanowano na czwartek, 20 listopada o godz. 19.

Przed widzami seans z filmową opowieścią o rodzinie poddanej dramatycznej próbie w czasach, których nadejścia nikt się nie spodziewał. W obsadzie znaleźli się: Diane Lane (Niewierna, Człowiek ze stali), Kyle Chandler (Friday Night Lights), Zoey Deutch, Dylan O’Brien, Phoebe Dynevor, Madeline Brewer i in.

Autorem zdjęć „Rocznicy” jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. nagradzanych produkcji, takich jak „Wołyń”, „Cicha noc”, „Bogowie” czy „Wesele”.

Bilety na seans już można kupować. Ulgowe są w cenie 22 zł, normalne o 3 zł droższe.