Kolejne pieniądze z KPO dla szpitala. Teraz zainwestują w kardiologię

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II był już wspiranym w ostatnim czasie funduszami z KPO.

Przypomnijmy, że placówka otrzymała ponad 42 mln zł na wart ok. 49 mln projekt „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń medycznych w Oddziale Onkologii Klinicznej”. Prace przy tej inwestycji już ruszyły.

W ramach zadania oddział onkologiczny szpitala "papieskiego" zwiększy liczbę łóżek dla pacjentów. Teraz są 33, a ma ich być 57. Ponadto szpital kupi nowoczesny sprzęt dla oddziału onkologicznego, ale również na blok operacyjny, a także urologię i radiologię. Zaplanowano również modernizację pracowni leków cytostatycznych oraz zakup robota chirurgicznego i modernizację bloku operacyjnego, dzięki czemu możliwe stanie się wdrożenie innowacyjnych, małoinwazyjnych metody leczenia w onkologii urologicznej, kolorektalnej i ginekologicznej.

Pod koniec września informowaliśmy, że zamojski szpital wystarał się również o prawie 12 mln zł na przedsięwzięcie "Rozwój usług cyfrowych i modernizacja infrastruktury informatycznej". Całość projektu, który doczeka się realizacji również dzięki środkom z KPO, opiewa na ponad 14 mln zł.

Kolejne dobre wiadomości nadeszły niedawno. Pod koniec października Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki naboru na rowój i modernizację centrów opieki wysokospecjalistycznej w obszarze kardiologii. Szpital z ulicy Legionów znalazł się na wysokiem 10 pozycji listy rankingowej, a to oznacza, że jego budżet zasili ponad 15,4 mln zł.

Warto dodać, że w naborze wzięło udział 129 wniosków, z czego 25 dotyczyło III poziomu opieki kardiologicznej. Do finansowania zakwalifikowano 22 najlepsze projekty o łącznej wartości 600 mln zł.