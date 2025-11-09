Terytorialsi ruszają ze szkoleniami. Przygotują mieszkańców do działań w kryzysie

– To program, który ma realny wymiar praktyczny. Uczy, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, udzielać pierwszej pomocy, przetrwać w trudnych warunkach czy chronić swoje dane w sieci. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców regionu było „w gotowości” dla siebie, dla innych, dla Polski – podkreśla koordynator programu w lubelskiej brygadzie.

Szkolenia odbywać się będą w weekendy, w 132 lokalizacjach w całym kraju, w tym w kilku miejscach na terenie woj. lubelskiego. Zajęcia poprowadzą m.in. instruktorzy WOT, ratownicy medyczni, pedagodzy i specjaliści od cyberbezpieczeństwa.

Dwie ścieżki do wyboru

Program podzielono na dwa kierunki:

• „Odporność” – dla osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w sytuacjach kryzysowych: pierwsza pomoc, bezpieczeństwo, przygotowanie domu, podstawy przetrwania, cyberhigiena.

• „Rezerwa” – dla tych, którzy chcą poznać podstawy wojskowego szkolenia i rozważają w przyszłości służbę w siłach zbrojnych lub obronie terytorialnej.

Moduły w ścieżce „Odporność” są jednodniowe i trwają około 8 godzin. Nie trzeba mieć wcześniejszego kontaktu z wojskiem ani wyjątkowej kondycji fizycznej.

Jak się zapisać?

Rejestracja odbywa się przez aplikację mObywatel.

Nawigacja: Usługi → Bezpieczeństwo → Szkolenia obronne → wybór kursu i terminu.

Proces zgłoszenia trwa mniej niż minutę.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.