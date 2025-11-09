Przybywa specjalistów w powiatowym szpitalu. Niedługo otwarcie nowej poradni

W połowie października do zespołu lekarzy szpitala powiatowego w Hrubieszowie dołączyła dr n. med. Natalia Samołyk-Kogaczewka, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. SPZOZ z radością informował o tym.

"Dzięki wzmocnieniu zespołu medycznego poradnia onkologiczna zyskuje jeszcze większe możliwości diagnostyki, konsultacji i opieki nad pacjentami wymagającymi specjalistycznego wsparcia onkologicznego" - przekazano w komunikacie, informując, że nowa lekarka będzie przyjmować pacjentów w każdy piątek od godziny 14.

Warto dodać, że poradnia onkologiczna została uruchomiona w Hrubieszowie w maju tego roku.

W zeszłym miesiąca wznowiono także działalność poradni chorób zakaźnych. Stało się to możliwe dzięki podjęciu współpracy z dr Anną Ćwikłą. Pacjenci są przez nią przyjmowani we wtorki w godz. 9-15.

Dobre wiadomości napłynęły też kilka dni temu. Szpital przekazał, że przed końcem miesiąca, dokładnie 25 listopada ma zostać uruchomiona nowa poradnia - urologiczna. Konsultacje będą prowadzone przez dr Marcina Gnypa. Do tego lekarza pacjenci mogą umawiać się na wtorki (przyjmować będzie w godz. 8-14) lub piątki (w godz. 10-16).

Przypomnijmy również, że najpewniej od nowego roku w SPZOZ Hrubieszów ma zacząć działać pracownia rezonansu magnetycznego. Uruchomić ją ma przy placówce Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość.