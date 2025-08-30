Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Druga porażka, PGE Start Lublin tym razem gorszy od Górnika Zamek Książ Wałbrzych

(fot. PGE Start Lublin)

Drugi mecz kontrolny i druga porażka PGE Startu Lublin. W sobotę drużyna Wojciecha Kamińskiego zmierzyła się w Wałbrzychu z Górnikiem Zamek Książ. Gospodarze pokonali rywali 96:76.

Ponownie czerwono-czarni przegrali wyraźnie pierwsze 10 minut. Tym razem 12:22. Do przerwy miejscowi utrzymali 10 punktów przewagi, a przed finałową kwartą dystans między drużynami urósł do 18 „oczek”.

PGE Start jeszcze powalczył, ale nie był w stanie odwrócić losów meczu i ostatecznie przegrał 76:86. Trener Kamiński tym razem nie mógł skorzystać nie tylko z Jakuba Karolaka, ale i Filipa Puta. Najlepszym strzelcem gości był Elijah Hawkins, który zapisał na swoim koncie 26 punktów. 21 dorzucił Trey Tennyson.

– Na pewno gra jest daleka od tego, co oczekujemy. Mamy jednak nowy zespół, jeżeli chodzi o obcokrajowców i dużo młodości. Trzeba ich uczyć, ale ja jestem cierpliwy i mam nadzieję, że tej cierpliwości wystarczy, żeby jak najlepiej przygotować zespół. To były bardzo fajne sparingi, bo Śląsk i Górnik, to rywale, którzy bardzo dobrze grają w obronie. Musieliśmy się mocno starać, aby organizować akcje. To pokazało nam kierunek, w którym musimy iść. Nie chciałbym oceniać, kto zagrał lepiej, kto gorzej, bo najważniejsze jest to, że z każdego sparingu trzeba wyciągać wnioski i pracować nad błędami – ocenia Wojciech Kamiński.

W następny weekend lublinianie wezmą udział w towarzyskim turnieju, który zostanie rozegrany w Krośnie.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – PGE Start Lublin 86:76 (22:12, 17:17, 25:17, 22:30)

Górnik: Anderson 19, Cabill 14, Smith 13, Kulka 11, Pemberton 8, Wyka 7, Jogela 7, Puchalski 5, Marchewka 2, Bojanowski 0, Karwik 0.

PGE Start: Hawkins 26, Tennyson 21, Griffin 12, Wright 6, Ford 4, Pelczar 3, Krasuski 2, Szymański 2, Kępka 0.

Drugi mecz kontrolny i druga porażka PGE Startu Lublin. W sobotę drużyna Wojciecha Kamińskiego zmierzyła się w Wałbrzychu z Górnikiem Zamek Książ. Gospodarze pokonali rywali 96:76.
ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

Trefl Sopot - Icon Sea Czarni Słupsk 89:65
Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 71:57
Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 92:87
Anwil Włocławek - PGE Start Lublin 82:83
Arriva Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 74:86
King Szczecin - Legia Warszawa 81:84
Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:80
AMW Arka Gdynia - GTK Gliwice 83:83

Tabela:

1. Anwil 30 54 2672:2418
2. Trefl 30 50 2676:2521
3. Start 30 49 2610:2548
4. Legia 30 49 2462:2392
5. Górnik 30 48 2379:2311
6. Czarni Słupsk 30 47 2401:2242
7. King 30 47 2605:2257
8. Śląsk 30 45 2437:2412
9. Toruń 30 44 2642:2632
10. Dziki 30 43 2302:2325
11. Zielona Góra 30 42 2391:2497
12. Gliwice 30 42 2467:2683
13. Ostrów Wlkp. 30 41 2563:2610
14. Dąbrowa G. 30 41 2472:2571
15. Arka 30 39 2475:2701
16. Spójnia 30 39 2278:2412

