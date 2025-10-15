PGE Start Lublin zaczyna rywalizację w FIBA Europe Cup. Wicemistrz Bośni i Hercegowiny na początek

To będzie starcie wicemistrzów: Polski oraz Bośni i Hercegowiny. W składzie przeciwników jest chociażby Michael Young. 31-letni skrzydłowy z USA w dwóch meczach kwalifikacji, w których wystąpił notował średnio: 16,5 punktu, 7,5 zbiórki oraz trzy asysty. Jego drużyna pokonała belgijski klub Kangoeroes Basket Mechelen (82:57 w pierwszym meczu i 82:82 w drugim).

Young ma za sobą także występy w Polsce. W sezonie 21/22 zakładał koszulkę Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski (12,8 punktu na mecz). Trzy lata w Orlen Basket Lidze spędził z kolei Tayler Persons, który grał dla ekip z: Gliwic, Torunia i Dąbrowy Górniczej. W naszej lidze rozegrał w sumie 54 mecze (średnio 16 punktów na spotkanie oraz 8,5 asysty).

KK Bosna rozegrał do tej pory jeden mecz w ABA League (kiedyś Liga Adriatycka), w którym przegrał na wyjeździe z serbskim Mega Basket 88:106.

Przypomnijmy, że w fazie grupowej FIBA Europe Cup czerwono-czarni zagrają jeszcze z: Rilski Sportist Samokow (Bułgaria) oraz UCAM Murcia (Hiszpania). Awans do kolejnej fazy rywalizacji wywalczą po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

– Jest to na pewno przeciwnik doświadczony, z zawodnikami, którzy grali w wielu dobrych ligach. Mają na każdej pozycji doświadczonych zawodników, a grają taką zbilansowaną koszykówkę: inside – outside, dużo grają tyłem do kosza, a mają też dobrych strzelców. Założenia są takie, żeby zamknąć im tą grę „low post” i stanąć twardo jeden na jeden – mówi Michał Sikora, asystent trenera Kamińskiego. – Myślę, że to bardzo mocny rywal. Są zawodnicy, którzy grali w polskiej lidze: Tayler Persons czy Michael Young. To ciężki rywal, dla nas dobry przetarcie, ale na pewno ważne, że zagramy u siebie i na pewno postaramy się o zwycięstwie. W Krośnie nie zagraliśmy najlepszego meczu, ale ważne, że udało się wygrać. Nie możemy jednak grać w ten sposób – dodaje Bartłomiej Pelczar.

Bilety na dzisiejsze spotkanie są dostępne na portalu eventim.pl i można je znaleźć TUTAJ

Kasy hali Globus zostaną za to otwarte o godz. 17.