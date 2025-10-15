Dziki Lublin. Poznaj miejskie uroczyska

Nowe opracowanie zaprasza do spacerów po miejscach, które wymykają się miejskim schematom, tam, gdzie przyroda stawia warunki. Na liście znalazły się m.in. Wąwóz Zana, Meandry Bystrzycy, Dziura Nadbystrzycka, Mokradła Wrotkowskie, Grabowa Dolinka, Dzika Czechówka czy Rękaw Zalewu Zemborzyckiego.

– Oprócz lasów, parków i skwerów, uroczyska są naszą zieloną infrastrukturą – równie cenną jak drogi czy budynki. Chronią bioróżnorodność i zapraszają do kontaktu z naturą tuż obok domu – mówi Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Publikacja powstała w ramach dwóch projektów VII edycji Zielonego Budżetu: „Mapa – przewodnik po uroczyskach miejskich w Lublinie” oraz „Pniaki, kłody, próchnowiska – drugie życie drewna”. Łącznie opracowano 60-stronicowy przewodnik z opisami, zdjęciami i dokładnym oznaczeniem każdego z 20 uroczysk na mapie miasta.

Autorzy zachęcają, by odkrywać te miejsca z szacunkiem dla natury. W przewodniku znajdziemy praktyczne wskazówki tj.: że wybierając się w takie miejsca warto mieć solidne buty, unikać hałasu, nie dokarmiać zwierząt i zabierać ze sobą wszystkie śmieci.

– Uroczyska zbliżają miejski krajobraz do natury. Choć trudno całkiem odciąć się od miejskich bodźców, te miejsca oferują zupełnie inne doświadczenie niż urządzone parki – czytamy w publikacji.

W ramach Zielonego Budżetu wytypowano też dziewięć lokalizacji, w których (bez ingerencji w naturalny charakter) wykonano prace pielęgnacyjne i ustawiono ławki, kosze oraz tablice edukacyjne. Pojawiły się one m.in. w Dziurze Nadbystrzyckiej, Dzikiej Czechówce, Grabowej Dolince, Zagajniku przy ul. Bluszczowej i w uroczysku na Węglinie. Tablice wyjaśniają, czym są uroczyska, jakie gatunki tu występują i jaką rolę pełnią bobry oraz martwe drewno w miejskim ekosystemie.

Publikację opracowano we współpracy Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL oraz Stowarzyszenia Anthill.

Mapę i przewodnik „Uroczyska – Naturalnie, w mieście!” można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu - Lublin.eu.