Opera Lubelska wchodzi w trzeci sezon działalności z rozmachem – już wkrótce na scenie zagości „Halka” Stanisława Moniuszki, jedno z najpiękniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Dyrektor placówki, Kamila Lendzion, w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” nie kryje emocji i dumy z realizacji tej opery. – To moja ukochana opera, spełniam swoje marzenie, ale także marzenie moich artystów” – mówi dyrektor Lendzion.

Za reżyserię odpowiada Jarosław Kilian, uznany twórca teatralny, którego nazwisko jest gwarancją wysokiego poziomu artystycznego. Scenografię przygotował Marek Chowaniec, choreografię – Iwona Runowska, a za kostiumy odpowiada Agata Uchman.

Jak zapowiada dyrektor Lendzion, spektakl będzie osadzony w tradycji, z zachowaniem klasycznego piękna, ale w autorskiej, lubelskiej interpretacji. – Nie odżegnujemy się od tradycji – wszystko, co napisał Moniuszko, jest w muzyce i libretcie. Naszym zadaniem jest to dobrze wykonać – podkreśla.

Na scenie pojawi się plejada znakomitych solistów. W roli Halki wystąpi Aleksandra Łaska, znana już publiczności z ról w „Traviacie” czy „Don Giovannim”. W partii Jontka usłyszymy Sławomira Naborczyka, Pawła Skałubę oraz Adriana Domareckiego – trzech wybitnych tenorów, którzy – jak mówi dyrektor – „śpiewają tak, że serca się radują”. W roli Janusza wystąpi światowej klasy baryton Szymon Mechliński, śpiewający na co dzień za granicą, którego udało się zaprosić specjalnie na tę produkcję. Publiczność może spodziewać się również imponujących scen baletowych.

Pracownie krawieckie Opery Lubelskiej szyły kostiumy niemal przez całą dobę, by – jak mówi Lendzion – „efekt był oszałamiający”. Zainteresowanie premierą okazało się ogromne – bilety na dwa premierowe spektakle rozeszły się błyskawicznie, podobnie jak na listopadowe pokazy 22 i 23 listopada.

Opera zapowiada jednak, że „Halka” powróci na scenę w kolejnych terminach, uzależnionych od dostępności sali w Centrum Spotkania Kultur. Widzowie, którzy nie zdążyli zdobyć biletów, powinni śledzić stronę Opery Lubelskiej, gdzie pojawią się informacje o następnych spektaklach.

