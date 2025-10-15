Umowa podpisana. Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego może ruszać

O tej inwestycji planowanej przez samorząd i związanych z nich problemach pisaliśmy w Dzienniku Wschodnim kilka dni temu. Przypomnijmy, że budowa COM na ul. Granicznej nie mogła ruszyć, bo jedna z firm biorących udział w przetargu zaskarżyła jego wynik. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą trwało długo. Dopiero w zeszłym tygodniu się zakończyło przyznaniem racji miastu.

Dlatego burmistrz Krasnegostawu zwołał sesję nadzwyczajną, by wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Radni zgodzili się na jego propozycje i dzięki temu w poniedziałek Daniel Miciuła mógł podpisać umowę z wybraną wcześniej wykonawcą.

COM w Krasnymstawie zbuduje firma Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukiełka z Huty Dzierążyńskiej w gminie Krynice (pow. tomaszowski). Ma na wykonanie całego zadania 15 miesięcy, a weźmie za nie ponad 6,2 mln zł. Na tę inwestycję Krasnystaw otrzymał dotację z Funduszu Sprawiedliwościowego w wysokości ok. 4 mln zł.

Gdy centrum w Krasnymstawie ruszy, całodobową opieką obejmie 9 osób, a 10 innych będzie tutaj dowożonych na pobyt dzienny. Podopieczni mają mieć zapewnioną m.in. rehabilitację, a także zajęcia, rozwijające ich sprawność ruchową i kompetencje społeczne.