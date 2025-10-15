Dziewięć pomysłów na lepszy Krasnystaw. Mieszkańcy znów mają głos

Miasto opublikowało wyniki oceny formalnej i merytorycznej tegorocznych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszone przez mieszkańców pomysły przeszły weryfikację pod kątem zgodności z przepisami, kosztorysów i wykonalności. Dziewięć projektów uzyskało ocenę pozytywną i trafi do głosowania, które ruszy 30 października.

Od dróg po minigolf – inwestycje dla każdego

W kategorii dużych projektów inwestycyjnych najwyżej oceniono dwa przedsięwzięcia. Pierwszym jest remont drogi wewnątrzosiedlowej między ulicami Okrzei i Mickiewicza, o wartości 199 533,96 zł. Drugim – inicjatywa „Minigolf w Krasnymstawie – rekreacja dla całych rodzin”, której koszt szacowany jest na 200 tysięcy złotych.

W grupie mniejszych inwestycji znalazły się pomysły nastawione na rekreację i mobilność: „Turystycznym meleksem po Krasnymstawie” (100 tys. zł) oraz „Strefa rekreacji i mobilności przy Szkole Podstawowej nr 1” (99 400 zł).

– To projekty, które mogą nie tylko ułatwić życie mieszkańcom, ale też uczynić miasto bardziej przyjaznym i atrakcyjnym – komentują lokalni społecznicy.

Kultura, sport i zieleń – propozycje społeczne

Nie zabrakło też propozycji z kategorii „projekty pozostałe”. Wśród nich znalazły się m.in. „Krasnostawskie Sobótki nad Wieprzem 2026”, „Festiwal Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka”, a także „Rodzinny Dzień Sportu i Aktywności”. Każde z tych wydarzeń ma budżet 25 tysięcy złotych.

Na liście pojawiła się również „Rewitalizacja terenów zielonych tzw. Błonia przy ul. Rybia” (14 400 zł) oraz biesiada „Górzańskie powitanie lata z potupajką” przy ul. Kółkowej.

Nie wszystkie wnioski przeszły dalej

Trzy projekty otrzymały ocenę negatywną. Wśród nich „Przygoda zmysłów w Bajeczce” – odrzucona z powodu braku ogólnodostępności obiektu. Dwa pozostałe („oczyszczanie starorzecza Wieprzysko” i „projekt drogi łączącej ul. Bociania i Rybia”) nie spełniły wymogu realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego – zakładały jedynie opracowanie dokumentacji.

Zgodnie z procedurą, wnioskodawcy mogą odwołać się od decyzji w ciągu siedmiu dni. Po ich rozpatrzeniu miasto opublikuje ostateczną listę projektów, które trafią pod głosowanie mieszkańców.

Głos mieszkańców – decyzja o przyszłości

– To mieszkańcy zdecydują, które pomysły zostaną zrealizowane w 2026 roku – podkreśla Magdalena Górecka, kierownik działu promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Krasnystaw.

Budżet Obywatelski od lat cieszy się w Krasnymstawie dużym zainteresowaniem. Dzięki wcześniejszym edycjom powstały place zabaw, ścieżki rekreacyjne i wydarzenia integrujące lokalną społeczność. Tegoroczna odsłona pokazuje, że mieszkańcy wciąż chcą współdecydować o swoim mieście – aktywnie, twórczo i z pasją.