Kultura wkracza do Budżetu Obywatelskiego. Lublin rusza z konsultacjami

– Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców do rozmowy o poszerzeniu formuły Budżetu Obywatelskiego. Chcemy, by ten proces nie tylko odpowiadał na potrzeby lokalnych społeczności, ale też inspirował do wspólnego działania na rzecz miasta. Nowa kategoria projektów kulturalnych to naturalny krok w stronę Lublina, który przygotowuje się do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i stawia na twórczą energię swoich mieszkanek i mieszkańców – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W ramach konsultacji Miasto proponuje wprowadzenie nowego rodzaju przedsięwzięć w projektach dzielnicowych, a mowa tutaj o projektach kulturalnych. Każda dzielnica, oprócz dotychczasowych inwestycji infrastrukturalnych o wartości 400 tys. zł, będzie mogła zrealizować inicjatywy kulturalne o wartości do 50 tys. zł. Pomysł ma związek z przygotowaniami do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, a jego celem jest wsparcie lokalnych animatorów i wspólnot w tworzeniu kulturalnych wydarzeń blisko mieszkańców.

Do 7 listopada swoje opinie można przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej (także w formacie mp3 i wideo) na adres: konsultacje@lublin.eu.

Miasto zaprasza też na spotkania otwarte:

28 października, godz. 16.30 – spotkanie ze środowiskiem kulturalnym (Urząd Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, sala 252),

6 listopada, godz. 16.30 – otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkanek i mieszkańców (także przy ul. Spokojnej 2, sala 252).

Szczegółowe ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin.