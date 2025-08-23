Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

PGE Start musi szukać nowego zawodnika. Chris Clarke nie zagra w Lublinie

Chris Clarke jednak nie zostanie zawodnikiem PGE Startu Lublin
Chris Clarke jednak nie zostanie zawodnikiem PGE Startu Lublin (fot. FIBA)

Wydawało się, że wicemistrzowie Polski z Lublina skompletowali już kadrę na sezon 2025/2026. Niestety, w sobotę PGE Start poinformował, że Chris Clarke nie przeszedł testów medycznych i ostatecznie Amerykanin nie założyli czerwono-czarnej koszulki.

Wydawało się, że to będzie bardzo ciekawe wzmocnienie. Kibice też sporo sobie obiecywali po 29-latku. Trudno się zresztą dziwić. Clarke podczas pobytu w fińskim zespole Lahti Basketball mógł się pochwalić niecodziennymi statystykami.

W sezonie 22/23 wystąpił w 16 meczach, a w tym czasie średnio zdobywał: ponad 20 punktów, ponad 14 zbiórek i 10 asyst. Niestety, ten zawodnik ostatecznie nie zagra w Orlen Basket Lidze.

W sobotę PGE Start poinformował, że gracz nie przeszedł testów medycznych i jego umowa nie wejdzie w życie. W tej sytuacji trener Wojciech Kamiński będzie musiał jeszcze uzupełnić skład. Poszukiwania już zresztą trwają.

Czerwono-czarni rozpoczęli przygotowania do kolejnych rozgrywek w poniedziałek. Z zespołem ćwiczą obecnie: Jakub Karolak, Wiktor Kępka, Michał Krasuski, Bartłomiej Pelczar, Filip Put, Roman Szymański oraz Michał Turewicz, a także piątka Amerykanów: Quincy Ford, Bryan Griffin, Elijah Hawkins, Trevian Tennyson i Jordan Wright.

Już w przyszłym tygodniu wicemistrzowie Polski rozegrają pierwsze mecze kontrolne. Plan sparingów odrobinę się jednak zmienił. W piątek, 29 sierpnia PGE Start zagra we Wrocławiu z tamtejszym Śląskiem. Dzień później wybiorą się za to do Wałbrzychu, gdzie zmierzą się z Górnikiem Zamek Książ.

Avia świetnie zaczęła nowy sezon

Avia Świdnik przedłużyła passę zwycięstw do czterech

Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

Poszukiwany Mateusz Zdunek

Pomóżcie go odnaleźć!

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie prowadzi poszukiwania zaginionego 17-letniego Mateusza Zdunka.
"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

"Ciężko się jeździ w Grudziądzu, zwłaszcza gdy tor jest taki nierówny". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru w półfinale play-off

W piątek Orlen Oil Motor Lublin po zaciętym spotkaniu pokonał w Grudziądzu tamtejszy Bayersystem GKM Grudziądz 47:43 i jest o włos od awansu do finału fazy play-off w PGE Ekstralidze. Jak spotkanie podsumowali jego bohaterowie?
Motor w poprzednim sezonie przegrał w Kielcach 0:1

Korona Kielce - Motor Lublin (relacja na żywo)

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Korona Kielce - Motor Lublin. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17.30.
"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki
żyrzyn

"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

W niedzielę, 24 sierpnia w żyrzyńskim parku odbędą się dożynki gminne. Na scenie wystąpi m.in. znany i popularny zwłaszcza w latach 90-tych zespół Golden Life, który przypomni widowni swoje największe przeboje.

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?
pierwszy dzwonek

Pakujemy się do szkoły. Ile to wszystko kosztuje?

Zakupy szkolne to jeden z głównych punktów w sierpniowym budżecie. Jak się okazuje 39 proc. rodzin zaczyna kompletowanie wyprawki miesiąc przed pierwszym dzwonkiem, kolejne 32 proc. zostawia to na drugą połowę sierpnia. Podręczniki najczęściej zamawiamy online, za to drobne akcesoria – długopisy, temperówki czy bloki – kupujemy przy okazji wizyty w sklepach stacjonar-nych.
W zeszłym roku kierowcy-amatorzy rywalizowali w Puławach po raz pierwszy. Druga edycja wydarzenia spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem

Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

Pokazy driftu, stuntu oraz sportowa rywalizacja na czas i precyzję na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym. Do tego promocja bezpieczeństwa na drodze, charytatywna zbiórka i sporo pozytywnej energii. To wszystko już w niedzielę, 24 sierpnia, przy ul. Dęblińskiej w Puławach.
W spotkaniu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska

Azoty Puławy lepsze od AZS AWF Biała Podlaska

W meczu kontrolnym Azoty Puławy pokonały AZS AWF Biała Podlaska. Przed spotkaniem puławski klub zaprezentował kibicom kadrę na nowy sezon
Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce, Malinowy Książę

Bawole Serce na sałatki, Malinowy Książę na zupy, Czekoladowy Pomidor na drugie. Oto najlepsze przepisy na sierpniowe dania z pomidorem w roli głównej
Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie
galeria

Nejiro 10: Tanabata Fest. Japonia w Lublinie

Origami, ikebana i ceremonia herbaty. Pismo kanji, Kimona, yukaty, kultura matsuri i estetyka zen. A do tego anime, cosplay i gry. W Lublinie do niedzieli trwa Nejiro 10: Tanabata Fest, czyli święto japońskiej popkultury.
Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

XVIII-wieczny dom Ryttów w Janowie Podlaskim ma odzyskać dawny blask i stać się wizytówką miejscowości. Gmina ogłosiła właśnie przetarg na projekt przebudowy obiektu, który nabyła w ubiegłym roku.
Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

Dożynki Gminne na Zielonym Rynku w Konopnicy

W niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 13 będzie Msza Święta, a godzinę później – na Zielonym Rynku w Konopnicy – rozpoczną się Dożynki Gminne.
Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 jest gotowe od kilku miesięcy, ale dotychczas nie doczekało się stałej ekspozycji

Muzeum tworzy wystawę pamiątek po partyzantach. Za niektóre może płacić

Na planowaną multimedialną wystawę wciąż nie udało się pozyskać środków, ale nowe Muzeum Partyzantów Polskich Osuchy'44 w gminie Łukowa nie stoi zupełnie puste. Odbyło się tam kilka wydarzeń, jest pierwsza wystawa czasowa, są też plany na skompletowanie stałej ekspozycji i prośba o wsparcie.
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji
Jarmark Jagielloński rozpoczęty. Przed nami jeszcze dwa dni tradycji

Ponad 90 stoisk, 120 twórców ludowych z całego świata oraz smakołyki i kultura ludowa - rozpoczęła się 19. edycja festiwalu Re:tradycja Jarmark Jagielloński.
Pracownia rezonansu magnetycznego w Hrubieszowie będzie jedną z ponad 30, które w całej Polsce prowadzi grupa Affidea Nu-Med

Pacjenci nie zapłacą, a szpital zarobi. Rezonans zacznie badać za kilka miesięcy

Najpewniej od stycznia przy SP ZOZ w Hrubieszowie zacznie działać pracownia rezonansu magnetycznego. Firma, która ją uruchomi zainwestuje w to ok. 12 mln zł. Pacjenci za badania płacić nie będą. A szpital na wynajmie pomieszczeń sporo zarobi.
ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

Trefl Sopot - Icon Sea Czarni Słupsk 89:65
Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 71:57
Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 92:87
Anwil Włocławek - PGE Start Lublin 82:83
Arriva Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 74:86
King Szczecin - Legia Warszawa 81:84
Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:80
AMW Arka Gdynia - GTK Gliwice 83:83

Tabela:

1. Anwil 30 54 2672:2418
2. Trefl 30 50 2676:2521
3. Start 30 49 2610:2548
4. Legia 30 49 2462:2392
5. Górnik 30 48 2379:2311
6. Czarni Słupsk 30 47 2401:2242
7. King 30 47 2605:2257
8. Śląsk 30 45 2437:2412
9. Toruń 30 44 2642:2632
10. Dziki 30 43 2302:2325
11. Zielona Góra 30 42 2391:2497
12. Gliwice 30 42 2467:2683
13. Ostrów Wlkp. 30 41 2563:2610
14. Dąbrowa G. 30 41 2472:2571
15. Arka 30 39 2475:2701
16. Spójnia 30 39 2278:2412

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

To może być wielki mistrz
To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 