Kto zagra w Lublinie? Dynamo Kijów poznało swoich rywali w Lidze Konferencji Europy

Już w pierwszej kolejce podejmą na Motor Lublin Arenie angielskie Crystal Palace. Do województwa lubelskiego przyjedzie więc chociażby Marc Guehi. 25-letni defensor, który już grał w reprezentacji "Synów Albionu", jest obecnie wyceniany na 45 mln euro. Od dawna nie brakuje plotek, że prędzej czy później trafi do Liverpoolu.

"Orły" straciły niedawno innego kluczowego piłkarza. Eberechi Eze miał wylądować w Tottenhamie, ale kiedy pojawiła się oferta z Arsenalu, który zawodnik reprezentował w dzieciństwie, to ostatecznie wybrał "Kanonierów".

Kadrowiczem jest także 21-letni pomocnik Adam Wharton. W ofensywie londyńczyków błyszczy Jean-Philippe Mateta. Frnacuz rok temu z reprezentacją swojego kraju sięgnął po srebrny medal igrzysk olimpijskich.

Mecz Dynamo – Crystal Palace odbędzie się już 2 października. Kolejnym przeciwnikiem Ukraińców będzie włoska Fiorentina, ten mecz odbędzie się jednak we Florencji.

6 listopada natomiast do Lublina zawita bośniacki Zrinjski Mostar. W składzie tej ekipy próżno szukać większych gwiazd. Najważniejszym piłkarzem jest etatowy reprezentant Macedonii Północnej, Darko Velkovski. W czwartej kolejce Dynamo zagra na wyjeździe z cypryjską Omonią Nikozja.

Ostatni mecz fazy ligowej w Lublinie odbędzie się 11 grudnia, a przeciwnikiem Dynama będzie ormiański Noah Erewań. Tu gwiazdą jest Marin Jakolis. Chorwat niedawno błyszczał w lidze australijskiej, gdzie zdobywał gole dla Macarthur FC. Ukraińcy tę część Ligi Konferencji Europy zakończą wyjazdową potyczką z Samsunsporem. Aby Dynamo mogło grać wiosną w tych rozgrywkach, musi w tabeli zająć przynajmniej 24 miejsce.

Mecze Dynama Kijów, które zostaną rozegrane w Lublinie:

2 października: Crystal Palaca

6 listopada: Zrinjski Mostar

11 grudnia: Noah Erywań