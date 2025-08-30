Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

sobota, 30 sierpnia 2025 r.
Kto zagra w Lublinie? Dynamo Kijów poznało swoich rywali w Lidze Konferencji Europy

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Dynamo Kijów przywiozło do Lublina rozgrywki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy
Dynamo Kijów przywiozło do Lublina rozgrywki fazy ligowej Ligi Konferencji Europy (fot. Wojciech Szubartowski)

Dynamo Kijów, po wyeliminowaniu z rozgrywek Ligi Europy, zostało zdegradowane do Ligi Konferencji Europy. Nie ma tam może tak wielkich firm, ale Ukraińcy nie mogą narzekać na to, że zagrają tylko z egzotycznymi przeciwnikami.

Już w pierwszej kolejce podejmą na Motor Lublin Arenie angielskie Crystal Palace. Do województwa lubelskiego przyjedzie więc chociażby Marc Guehi. 25-letni defensor, który już grał w reprezentacji "Synów Albionu", jest obecnie wyceniany na 45 mln euro. Od dawna nie brakuje plotek, że prędzej czy później trafi do Liverpoolu.

"Orły" straciły niedawno innego kluczowego piłkarza. Eberechi Eze miał wylądować w Tottenhamie, ale kiedy pojawiła się oferta z Arsenalu, który zawodnik reprezentował w dzieciństwie, to ostatecznie wybrał "Kanonierów".

Kadrowiczem jest także 21-letni pomocnik Adam Wharton. W ofensywie londyńczyków błyszczy Jean-Philippe Mateta. Frnacuz rok temu z reprezentacją swojego kraju sięgnął po srebrny medal igrzysk olimpijskich.

Mecz Dynamo – Crystal Palace odbędzie się już 2 października. Kolejnym przeciwnikiem Ukraińców będzie włoska Fiorentina, ten mecz odbędzie się jednak we Florencji.

6 listopada natomiast do Lublina zawita bośniacki Zrinjski Mostar. W składzie tej ekipy próżno szukać większych gwiazd. Najważniejszym piłkarzem jest etatowy reprezentant Macedonii Północnej, Darko Velkovski. W czwartej kolejce Dynamo zagra na wyjeździe z cypryjską Omonią Nikozja.

Ostatni mecz fazy ligowej w Lublinie odbędzie się 11 grudnia, a przeciwnikiem Dynama będzie ormiański Noah Erewań. Tu gwiazdą jest Marin Jakolis. Chorwat niedawno błyszczał w lidze australijskiej, gdzie zdobywał gole dla Macarthur FC. Ukraińcy tę część Ligi Konferencji Europy zakończą wyjazdową potyczką z Samsunsporem. Aby Dynamo mogło grać wiosną w tych rozgrywkach, musi w tabeli zająć przynajmniej 24 miejsce.

Mecze Dynama Kijów, które zostaną rozegrane w Lublinie:

2 października: Crystal Palaca

6 listopada: Zrinjski Mostar

11 grudnia: Noah Erywań

Piłkarze Dynama Kijów mieli problemu z właściwym skoncentrowaniem się na meczu z Maccabi Tel Awiw

Futbol w cieniu wojny

W ten weekend na drogach operuje znacznie więcej policji

Wracacie z wakacji? Noga z gazu, bo policja czeka

W ostatni weekend wakacji na drogach panuje większy ruch, bo trwają powroty z wakacji.  Na drogi wyjechało też znacznie więcej patroli policji, także tych w nieoznakowanych radiowozach. Noga z gazu, bo „fantazja” czy chwila zapomnienia mogą sporo kosztować.
Florian Haxha

Piłkarze Motoru z powołaniami do reprezentacji

Wielkimi krokami zbliża się przerwa reprezentacyjna. Motor Lublin będzie trenował bez kilku swoich piłkarzy. Powołania do reprezentacji otrzymali: Filip Luberecki, Bright Ede, Paskal Meyer, Florian Haxha oraz Renat Dadashov.
Szalał hulajnogą, a we krwi promile dwa

Szalał hulajnogą, a we krwi promile dwa

17-latek dziś w nocy urządził sobie mały rajd po Parczewie. Mknął wężykiem po ulicy Kolejowej, czym zwrócił uwagę patrolu policji. Młodzieniec był kompletnie pijany, „wydmuchał” niemal dwa promile.
Zlot w 2023 roku

„Wieśki” znowu najechały Świdnik

31 października 1985 roku zjechał z taśmy produkcyjnej w Świdniku ostatni motocykl WSK. Dziś, niemal w przeddzień tej rocznicy, w Świdniku odbywa się zlot tych kultowych jednośladów. Dokładnie dziś w południe przez miasto przejdzie parada motocykli.
Dynamo Kijów, po wyeliminowaniu z rozgrywek Ligi Europy, zostało zdegradowane do Ligi Konferencji Europy. Nie ma tam może tak wielkich firm, ale Ukraińcy nie mogą narzekać na to, że zagrają tylko z egzotycznymi przeciwnikami.

10 ton martwych ryb i wzajemne oskarżenia. Incydent czy katastrofa ekologiczna?

10 ton martwych ryb i wzajemne oskarżenia. Incydent czy katastrofa ekologiczna?

Czy winna jest awaria sondy w oczyszczalni, czy nielegalny zrzut ścieków? Spór o przyczyny masowego śnięcia ryb w zbiorniku Stańków podzielił radnych i władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Emocje na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm sięgnęły zenitu.

Zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor Lublin

28 sierpnia, w wieku 81 lat zmarł Andrzej Perczyński, były żużlowiec RKS Motor. Popularny „Perczyna” w barwach klubu z Lublina startował w latach 1966-1973. W tym czasie wystąpił w 94 meczach i zapisał na swoim koncie 412,5 punktu.
Z owczarni do PlusLigi. Kamila Grzywaczewska nowym prezesem Chełmskiego Klubu Sportowego

Na sportowej mapie Chełma doszło właśnie do przetasowań. Miejsce Artura Juszczaka, ustępującego prezesa Chełmskiego Klubu Sportowego, zajmuje Kamila Grzywaczewska – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego i jedna z najważniejszych postaci PiS w regionie.

Rozmawiał Kamil Kozioł

Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt): W Lubinie będą mnie miło wspominać

Rozmowa z Adrianną Górną, skrzydłową PGE MKS El-Volt Lublin
Futbol w cieniu wojny

Futbol w cieniu wojny

W czwartkowy wieczór Dynamo Kijów zakończyło swoją przygodę z Ligą Europy. W meczu rozgrywanym na Arenie Lublin Ukraińcy wygrali 1:0, ale nie zdołali odrobić strat z pierwszego spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

W piątek koszykarze PGE Startu rozegrali pierwszy mecz kontrolny przed sezonem 25/26. Lublinianie zmierzyli się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław i musieli uznać wyższość rywali po wysokiej porażce 78:96.
Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w czwartek, podczas tragicznego wypadku podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu.
204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji
RAPORT
RAPORT

204 wypadki, 19 ofiar śmiertelnych, 235 rannych i ponad 2900 kolizji – to bilans wakacji 2025 na drogach województwa lubelskiego. W statystykach nadal przoduje jazda na podwójnym gazie.
Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba
NASZ PATRONAT
7 września 2025, 9:00

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba już 7 września.
Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Rodzice około 23 tysięcy maluchów z województwa lubelskiego korzystali w tym roku z programu „Aktywny Rodzic”. Nowe wnioski wciąż wpływają, a ZUS zaprasza na eksperckie dyżury.
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

