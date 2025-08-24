Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Lanie na inaugurację. Edach Budowlani Lublin rozbici w Gdyni

Autor: Zdjęcie autora (grom)
Udostępnij 0 A A
(fot. Creative Sport Team/facebook)

Na inaugurację sezonu 2025/2026 Edach Budowlani Lublin przegrali na wyjeździe z Life Style Catering RC Arką Gdynia 21:52

Nie tak kibice wyobrażali sobie pierwszy mecz swoich pupili. Już po pierwszej połowie drużyna trenera Andrzeja Kozaka przegrywała w Gdyni aż... 0:33. Gospodarze z premedytacją wykorzystywali błędy gości w defensywie, grali szybko, byli też bardziej mobilni.

Po zmianie stron gra nieco się wyrównała. – Mieliśmy niekompletny skład i widać było te braki. Oddaliśmy pierwszą połowę. To główne przyczyny naszej porażki. Rywale zagrali w optymalnym składzie. W drugiej połowie zaprezentowaliśmy się już zdecydowanie lepiej – tłumaczy Stanisław Więciorek, drugi trener Edach Budowlanych.

Life Style Catering RC Arka Gdynia – Edach Budowlani Lublin 52:21 (33:0)

Punkty dla Arki: Dawid Banaszek 12, Anton Szaszero 10, Szymon Sirocki 10, Zvikomborero Chirume 5, Sean Cole 5, Fonoifua Paea 5, Oskar Zypper 5.

Punkty dla Edach Budowlanych: Kuziwakwashe Kazembe 6, Michał Musur 5, Borys Jasiński 5, Saba Nikolashvili 5.

Arka: Litwińczuk (75 Derwis), Mohyła (75 Klas), Paea (75 Kuleta), Chirume (71 Stosik), Zypper, Kuzimski, Rakowski (48 Krużycki), Tai Hifo (55 Gemzała) - Cole (66 Urena), Banaszek, Turzyński (65 Weronko), Botha, Misslegelu, Sirocki, Szaszero.

Edach Budowlani: Kelberashvili, Thirion, Novikov (70 Rudziński), Golonka, Dec, Pietrkiewicz (55 Lipnicki), Musur, Pasieczny, Kazembe (72 Bobruk), Zukhbaia, Węzka, Szczepański, Rudź (75 Sithole), Próchniak (48 Jasiński), Nikolashvili.

Najwierniejsi kibice PGE MKS El-Volt Lublin jeżdżą za zespołem także na Węgry

PGE MKS El-Volt Lublin zakończył zagraniczne granie

Szymon Majewski zdobył gola w meczu ze swoim byłym klubem, ale Stal nie zdobyła w Kielcach ani jednego punktu

Stal Kraśnik w ostatnich sekundach straciła punkt w Kielcach

F-16 z grupy F-16 Tiger Demo Team
galeria

Głowy do góry, czyli co zobaczymy na AirSHOW Radom 2025?

Będzie na przykład ostatni pokaz Su-22, ale też – po raz pierwszy w historii imprezy – pokaz dronów. W ostatni weekend sierpnia w Radomiu zobaczymy w sumie 180 statków powietrznych z 19 krajów.

Na inaugurację sezonu 2025/2026 Edach Budowlani Lublin przegrali na wyjeździe z Life Style Catering RC Arką Gdynia 21:52
