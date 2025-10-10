Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

KPR Padwa Zamość nie zaliczy wyjazdu do Ciechanowa do udanych - przegrała bowiem 30:37 z
KPR Padwa Zamość nie zaliczy wyjazdu do Ciechanowa do udanych - przegrała bowiem 30:37 z (fot. KPR Padwa Zamość)

W spotkaniu otwierającym piątą kolejkę I Ligi Centralnej KPR Padwa Zamość przegrała na wyjeździe z Jurandem Ciechanów 30:37

Po pokonaniu, dotychczas jako jedyni w lidze ówczesnego lidera Grunwaldu Poznań, zamościanie liczyli na kolejną zdobycz, tym razem w hali przeciwnika. Niestety, po końcowej syrenie podopieczni Dzmitryja Tsikhana nie mieli powodów do zadowolenia. Przeciwnie gospodarze.

Początek rywalizacji był wyrównany. Zespoły grały bramka za bramkę, na trefienia miejscowych odpowiadali przyjezdni i odwrotnie. Po 10 minutach był remis 5:5, po kolejnych 10 - 9:9. Pierwszą próbę odskoczenia z wynikiem, i to od razu skuteczną, Jurand podjął pomiędzy 20., a 27. minutą. Gospodarze uszczelnili obronę, poprawili skuteczność w ataku, a przede wszystkim w kontrze. Tym samym pod koniec pierwszej części spotkania wygrywali 19:15.

Losy spotkania rozstrzygnęły się na początku drugiej odsłony. W ciągu trzech minut Jurand zdobył pięć bramek tracąc jedną. Tym samym objął prowadzenie 24:16. Zamościanie próbowali odrabiać straty. Łukasz Szymański, Błażej Golański i Miłosz Bączek zmniejszyli dystans do czterech trafień (25:29 w 49 minucie).

Ostatnią część meczu zespoły grały bramka za bramkę. Sześć minut przed końcem, po dwóch golach Kacpra Adamczuka, Padwa zbliżyła się na cztery trafienia (29:33). Gospodarze błyskawicznie odpowiedzieli dwoma golami Bartosza Hardziny na 35:29. Ostatecznie mecz zakończył się porażką zamościan 30:37. Miejscowi zaś zrehabilitowali się za ostatnią wyjazdową porażkę w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną (28:31). 

Jurand Ciechanów - KPR Padwa Zamość 37:30 (19:15)

Jurand: Wiśniewski, Mirzejewski - Hardzina 14, Marchewka 7, Lewczyk 5, Fuksiński 3, Karczewski 2, Mierzwicki 2, Szydlik 2, Dębiec 1, Stępień 1, Kosik, Smolarek, Wiązowaty. Kary: 12 min.

KPR Padwa: Dragan, Gawryś - Forkiewicz 1, Golański 5, Szymański 10, Szeląg 2, Wleklak 1, Małecki 3, Skiba, Fugiel, Bączek 4, Morawski, Adamczuk 4, Kawka, Bielko. Kary: 8 minut.

Czytaj więcej o:
I centralna liga piłkarzy ręcznych KPR Padwa Zamość Jurand Ciechanów

KPR Padwa Zamość nie zaliczy wyjazdu do Ciechanowa do udanych - przegrała bowiem 30:37 z

KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

W spotkaniu otwierającym piątą kolejkę I Ligi Centralnej KPR Padwa Zamość przegrała na wyjeździe z Jurandem Ciechanów 30:37
I LIGA CENTRALNA MĘŻCZYZN
4. KOLEJKA

Wyniki:

Śląsk Wrocław - Siódemka Legnica 35:26
Gwardia Koszalin - Stal Gorzów 25:29
Anilana Łódź - Jurand Ciechanów 31:28
Padwa Zamość - Grunwald Poznań 27:23
Pogoń Szczecin - AZS AWF Biała Podlaska 33:31
AZS UW Warszawa - Nielba Wągrowiec 34:41
SMS Kielce - AZS AGH Kraków 23:36

Tabela:

1. Pogoń 4 11 134-123
2. Śląsk 4 10 135-106
3. Kraków 4 9 138-119
4. Padwa 4 9 123-115
5. Grunwald 4 9 118-113
6. Stal Gorzów 4 8 121-122
7. Nielba 4 7 135-127
8. Ciechanów 3 6 104-94
9. Anilana 4 6 120-117
10. Biała Podlaska 4 3 107-119
11. SMS Kielce 4 3 109-135
12. Koszalin 3 0 79-87
13. Siódemka 4 0 112-130
14. Warszawa 4 0 114-142

