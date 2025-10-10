Kamienie szlachetne a nawet meteoryty. W sobotę startuje giełda minerałów

Na weekend minerały na co dzień ukryte w ziemi ujrzą światło dzienne. To wszystko za sprawą giełdy minerałów i biżuterii. Na stoiskach wystawców znajdą się nie tylko minerały i skamieniałości, ale też ręcznie wykonywana biżuteria oraz ozdoby z kamieni i skał. Wśród nich: naszyjniki, pierścionki, obrazy zdobione minerałami, a nawet zakładki do książek. Nie zabraknie też surowców i akcesoriów dla tych, którzy sami chcą spróbować sił w tworzeniu błyskotek.

Wystawcy to nie przypadkowi sprzedawcy - to pasjonaci i artyści, którzy chętnie opowiadają o swoim rzemiośle i zdradzają sekrety obróbki kamieni. To świetna okazja, by nie tylko coś kupić, ale też dowiedzieć się czegoś nowego o świecie minerałów.

Nie tylko zakupy

Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo bogato – aż 70 wystawców, w tym poszukiwacze meteorytów, strefa warsztatowa i konkursy z nagrodami. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu wisiorków z cennych minerałów, a w niedzielę wziąć udział w zabawie, podczas której trzeba będzie rozpoznać tajemniczy minerał.

Na spragnionych emocji czeka również konkurs biletowy, w którym do wygrania jest biżuteria. Osoby, które nie chcą przegapić żadnej atrakcji, mogą skorzystać z biletu VIP uprawniającego do udziału w wydarzeniu przez dwa dni.

Kiedy, gdzie i za ile?