Teatr Osterwy ma być architektoniczną perłą na skalę Europy. Dyrektorzy: „Warto czekać”

Teatr im. Juliusza Osterwy w przyszłym roku będzie obchodził 140 lat istnienia. Budynek przy ul. Narutowicza wzniesiony został według projektu Karola Kozłowskiego w latach 1884-1886 i od dawna wymaga remontu. Środki na jego gruntowną modernizację pochodzić będą z funduszy europejskich. Inwestycja ma kosztować ponad 66 milionów euro, czyli około 280 milionów złotych. Dofinansowanie to pokryje mniej więcej 42 miliony w europejskich walucie. Resztę pieniędzy wyłoży samorząd województwa lubelskiego.

Trwa przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego na roboty budowlane. Wszystko wskazuje na to, że zostanie ono ogłoszone na przełomie listopada i grudnia 2025 roku. Krzysztof Adamczuk, pełniący obowiązki dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, szacuje, że zakończenie inwestycji miałoby miejsce w 2029 roku.

Budynek teatru zmieni się diametralnie. Ma stać się jednym z najpiękniejszych obiektów teatralnych w Europie. Powstaną hole, foyer, nowe sale wraz z niezbędnym zapleczem, na które składają się pomieszczenia techniczne i serwisowe, sale prób, garderoby artystów i część administracyjno-biurowa. Do tego nowoczesna scena eksperymentalna, teatr letni, ogród z amfiteatrem na dachu. Od strony ulicy Peowiaków pojawi się efektowna, szklana elewacja znajdująca się kilka metrów nad ziemią. A także ścieżka zwiedzenia, prezentująca kulisy teatru i jego 140-letnią historię.