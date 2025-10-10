Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W hołdzie królowi. Uczniowie zatańczyli dla Bolesława Chrobrego

Autor: rs
Uczestnicy historycznego pikniku otrzymali biało-czerwone flagi
Uczestnicy historycznego pikniku otrzymali biało-czerwone flagi (fot. mat. organizatora)

Mimo niesprzyjającej aury, dzisiaj po południu na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach zorganizowano nietypową lekcję historii - "Piknik Królewski - korona i miecz". We wspólnym polonezie wzięło udział blisko 300 uczniów szkół i przedszkoli.

Wydarzenia zorganizowano z okazji rocznicy śmierci Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Syn Mieszka zmarł tysiąc lat temu, w czerwcu 1025 roku. Na pomysł przypomnienia piastowskiego władcy zwłaszcza dzieciom, wpadło lokalne stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości". W porozumieniu ze szkołami na dziedzińcu pałacu zorganizowano historyczny piknik.

W jego trakcie zgromadzeni obejrzeli inscenizację koronacji Bolesława oraz przypomnienie jego najważniejszych dokonań. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna oraz drobne aktywności integrujące młodszych uczestników. Ponadto dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13, szkół podstawowych nr 3,6 i 10 w Puławach oraz szkoły w Dąbrówce przed pałacem wspólnie zatańczyli poloneza. Łącznie prawie trzysta osób.

Na zakończenie wszyscy młodzi uczestnicy wydarzenia otrzymali biało-czerwone flagi, a zwycięzcy konkursów i przedszkolaki do domów wrócili z upominkami. Piknik obserwowali zainteresowani puławianie oraz liczna grupa turystów, która dzisiaj zwiedzała zabytkową część miasta. 

- Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i pozytywnej energii setek uczestników, Puławy po raz kolejny udowodniły, że historia – gdy przeżywana razem – potrafi inspirować i łączyć - podsumowuje Artur Kwapiński, pomysłodawca i organizator tej "królewskiej" lekcji historii.

Impreza otrzymała finansowe wsparcie Województwa Lubelskiego.

edukacja Pałac Czartoryskich piknik Puławy stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości

