W hołdzie królowi. Uczniowie zatańczyli dla Bolesława Chrobrego

Wydarzenia zorganizowano z okazji rocznicy śmierci Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Syn Mieszka zmarł tysiąc lat temu, w czerwcu 1025 roku. Na pomysł przypomnienia piastowskiego władcy zwłaszcza dzieciom, wpadło lokalne stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości". W porozumieniu ze szkołami na dziedzińcu pałacu zorganizowano historyczny piknik.

W jego trakcie zgromadzeni obejrzeli inscenizację koronacji Bolesława oraz przypomnienie jego najważniejszych dokonań. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna oraz drobne aktywności integrujące młodszych uczestników. Ponadto dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13, szkół podstawowych nr 3,6 i 10 w Puławach oraz szkoły w Dąbrówce przed pałacem wspólnie zatańczyli poloneza. Łącznie prawie trzysta osób.

Na zakończenie wszyscy młodzi uczestnicy wydarzenia otrzymali biało-czerwone flagi, a zwycięzcy konkursów i przedszkolaki do domów wrócili z upominkami. Piknik obserwowali zainteresowani puławianie oraz liczna grupa turystów, która dzisiaj zwiedzała zabytkową część miasta.

- Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk i pozytywnej energii setek uczestników, Puławy po raz kolejny udowodniły, że historia – gdy przeżywana razem – potrafi inspirować i łączyć - podsumowuje Artur Kwapiński, pomysłodawca i organizator tej "królewskiej" lekcji historii.

Impreza otrzymała finansowe wsparcie Województwa Lubelskiego.