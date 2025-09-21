Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Autor: Kamil Kozioł współpraca: Michał Pomorski
Paulina Wdowiak zaliczyła kolejny mecz w reprezentacji Polski
Paulina Wdowiak zaliczyła kolejny mecz w reprezentacji Polski (fot. DW)

Towarzyskie starcie w Gnieźnie miało na celu przygotowanie się do zbliżających się mistrzostw świata. Przypomnijmy, że odbędą się one w terminie 26 listopada – 14 grudnia w Niemczech i Holandii. Polki trafiły do grupy F razem z Francją, Tunezją i Chinami.

W koszulce z orłem na piersiach wystąpiła Paulina Wdowiak. Bramkarka PGE MKS El-Volt Lublin była jedną z trzech golkiperek, więc miała mniej czasu na pokazanie swoich umiejętności niż koleżanki z pola. Wdowiak jednak spisała się przyzwoicie, chociaż nie tak dobrze jak Magda Balsam. Skrzydłowa kadry zdobyła aż 10 bramek.

– Na pewno źle rozpoczęłyśmy ten mecz, bo na początku jego było już 1:8. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby się odpowiednio zgrać. Mamy trochę nowych zawodniczek, a w kadrze się nie widziałyśmy przez 5 miesięcy. Druga połowa może cieszyć, bo udało nam się odrobić straty. Razem z innymi bramkami się uzupełniamy, bo każda z nas ma inny warsztat. Mam nadzieję, że trener w komplecie zabierze nas na mistrzostwa świata – powiedziała Paulina Wdowiak.

Polska – Serbia 30:26 (11:16)

Polska: Płaczek, Zima, Wdowiak – Balsam 10, Cygan 4, Michalak 3, Kobylińska 3, Olek 2, Granicka 2, Nocuń 2, Drażyk 1, Głębocka 1, Pankowska 1, Nosek 1, Janas, Hartman, Kochaniak, Uścinowicz.

Serbia: Ilić, Kostić – Jovović 6, Garović 5, Skrobić 4, Janjusević 3, Radosavljević 2, Kocić 2, Lazić 1, Mitrović 1, Bojicić 1, Radević 1, Majkić, Tabak, Nedeljković, Risović, Velicković, Fajfric.

 

Paulina Wdowiak zaliczyła kolejny mecz w reprezentacji Polski

Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Towarzyskie starcie w Gnieźnie miało na celu przygotowanie się do zbliżających się mistrzostw świata. Przypomnijmy, że odbędą się one w terminie 26 listopada – 14 grudnia w Niemczech i Holandii. Polki trafiły do grupy F razem z Francją, Tunezją i Chinami.
