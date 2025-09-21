Paulina Wdowiak wystąpiła w reprezentacji Polski w meczu z Serbią

Towarzyskie starcie w Gnieźnie miało na celu przygotowanie się do zbliżających się mistrzostw świata. Przypomnijmy, że odbędą się one w terminie 26 listopada – 14 grudnia w Niemczech i Holandii. Polki trafiły do grupy F razem z Francją, Tunezją i Chinami.
W koszulce z orłem na piersiach wystąpiła Paulina Wdowiak. Bramkarka PGE MKS El-Volt Lublin była jedną z trzech golkiperek, więc miała mniej czasu na pokazanie swoich umiejętności niż koleżanki z pola. Wdowiak jednak spisała się przyzwoicie, chociaż nie tak dobrze jak Magda Balsam. Skrzydłowa kadry zdobyła aż 10 bramek.
– Na pewno źle rozpoczęłyśmy ten mecz, bo na początku jego było już 1:8. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby się odpowiednio zgrać. Mamy trochę nowych zawodniczek, a w kadrze się nie widziałyśmy przez 5 miesięcy. Druga połowa może cieszyć, bo udało nam się odrobić straty. Razem z innymi bramkami się uzupełniamy, bo każda z nas ma inny warsztat. Mam nadzieję, że trener w komplecie zabierze nas na mistrzostwa świata – powiedziała Paulina Wdowiak.
Polska – Serbia 30:26 (11:16)
Polska: Płaczek, Zima, Wdowiak – Balsam 10, Cygan 4, Michalak 3, Kobylińska 3, Olek 2, Granicka 2, Nocuń 2, Drażyk 1, Głębocka 1, Pankowska 1, Nosek 1, Janas, Hartman, Kochaniak, Uścinowicz.
Serbia: Ilić, Kostić – Jovović 6, Garović 5, Skrobić 4, Janjusević 3, Radosavljević 2, Kocić 2, Lazić 1, Mitrović 1, Bojicić 1, Radević 1, Majkić, Tabak, Nedeljković, Risović, Velicković, Fajfric.