Sport
PGE MKS El-Volt Lublin przegrał na inaugurację sezonu z KGHM MKS Zagłębie Lubin

Autor: Kamil Kozioł
Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin na pierwsze trofeum w tym sezonie muszą jeszcze poczekać
Szczypiornistki PGE MKS El-Volt Lublin na pierwsze trofeum w tym sezonie muszą jeszcze poczekać (fot. Wojciech Szubartowski)

Podopieczne Pawła Tetelewskiego zmarnowały szansę, aby dobrze wejść w sezon. W imprezie, która charakteryzowała się dużym rozmachem, lublinianki nie były w stanie zagrozić aktualnemu mistrzowi Polski i przegrały 24:30.

Zagłebie szybko uzyskało wyraźną przewagę. Wprawdzie pierwsze minuty były wyrównane, to jednak już po kwadransie Miedziowe wygrywały 8:4. Lubelska ekipa starała się zmniejszyć straty, ale ekipa prowadzona przez Bożenę Karkut kontrolowała boiskowe wydarzenia. W pewnym momencie lubinianki wygrywały już nawet 10:5. W końcówce pierwszej połowy lubelskiej ekipie udało się minimalnie zmniejszyć straty i na przerwę PGE MKS El-Volt przegrywał 9:13.

Po zmianie stron emocje związane z końcowym rozstrzygnięciem skończyły się bardzo szybko. W ostatni kwadrans Zagłębie wchodziło prowadząc 21:14. I chociaż podopieczne Pawła Tetelewskiego rzuciły się jeszcze w pogoń, to nie udało im się zejść na mniej niż cztery bramki. A w końcówce Zagłębie dołożyło jeszcze kilka trafień i wygrało 30:24.

W lubelskiej ekipie wyróżniła się Magda Więckowska, która zdobyła 7 bramek. Warto też wspomnieć o dobrym występie byłych piłkarek Zagłębia – Adrianny Górnej i Darii Przywary. Obie zakończyły rywalizację z 5 trafieniami na koncie. W lubińskiej ekipie wyróżniła się Kinga Jakubowska, autorka 6 bramek.

Orlen Superliga piłkarek ręcznych rusza już w środę. Niestety, ale lubelski zespół w pierwszej kolejce zaliczy przymusową pauzę. Miał bowiem mierzyć się z KPR Tauron Ruch Chorzów. Ten klub jednak jest w trakcie łączenia się z Energą Szczypiorno Kalisz. W związku z tym dwa pierwsze spotkania nowego tworu, który będzie występował w lidze pod nazwą Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz, zostały przełożone. Inauguracyjnym występem dla PGE MKS El-Volt Lublin w Orlen Superlidze będzie więc spotkanie z Piłką Ręczną Koszalin, które odbędzie się na parkiecie przeciwniczek 6 września.

KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin 30:24 (13:9)

Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima – Jakubowska 6, Janas 5, Fernandes 3, Weber 3, Grzyb 3, Kochaniak 2, Cesareo 2, Matieli 2, Cavo 2, Fraga 1. Kary: 12 min. Lublin: Wdowiak, Martins – M. Więckowska 7, Górna 5, Przywara 5, Pietras 2, O’Mullony 2, Szynkaruk 1, Andruszak 2, Dziuba, Matuszczyk, D. Więckowska, Lima. Kary: 2 min. Sędziowały: Sylwia Bartkowiak (Poznań), Weronika Łakomy (Borek Wlkp.).

 

