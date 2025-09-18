Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wczoraj
22:19
Pierwszy krok do Euroligi. Polski Cukier AZS UMCS Lublin pokonał DVTK Hun-Therm

Autor: Kamil Kozioł
589b90382260cfe1b07fa28c949af3a6.jpg
Polski Cukier AZS UMCS Lublin - DVTK Hun-Therm (zdjęcie 2) Polski Cukier AZS UMCS Lublin - DVTK Hun-Therm (zdjęcie 3) Polski Cukier AZS UMCS Lublin - DVTK Hun-Therm (zdjęcie 4) Polski Cukier AZS UMCS Lublin - DVTK Hun-Therm (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (30)
Autor galerii: Wojtek Szubartowski

Dawno w Lublinie nie było takiej inauguracji sezonu. Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozpoczął sezon od naprawdę wielkiego wydarzenia, jakim był mecz kwalifikacji Euroligi z węgierskim potentatem, DVTK Hun-Therm.

O skali czwartkowej imprezy świadczy fakt, że do Lublina przyjechała licząca ponad 100 osób grupa kibiców z Węgier, którzy stworzyli niepowtarzalną atmosferę. Sposób kibicowania znany z piłkarskich boisk robił olbrzymie wrażenie. Warto jednak zaznaczyć, że wszystko odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze. Goście z Węgier już na samym początku rozwinęli baner „Polak i Węgier dwa baratnki”, a później kilkakrotnie skandowali hasło Polska.

Na boisku przyjaźni było znacznie mniej, chociaż gra toczyła się w sportowej atmosferze. W pierwszej kwarcie rywalki zaskoczyły skutecznością rzutów za 3 pkt. Karol Kowalewski szybko zareagował, zmienił obronę, co pozwoliło lubelskiej drużynie przejąć kontrolę nad meczem. W tym fragmencie błyszczała Markeisha Gatling. W dalszej części spotkania Amerykanka jednak zwinęła skrzydła, a później już nawet lekko irytowała błędami w obronie i faulami w ofensywie. Na pewno ta doświadczona centerka jest wartościową zawodniczką, ale musi mocno popracować nad przygotowaniem kondycyjnym.

Pierwsza kwarta skończyła się wynikiem 21:13 dla gospodyń. W drugiej części przyjezdne wyszły nawet na prowadzenie, ale świetny finisz pozwolił akademiczkom schodzić na przerwę przy sześciopunktowej przewadze.

W trzeciej kwartę ta różnica została zniwelowana i po niej to Węgierki były na punktowym prowadzeniu. Różnica byłaby pewnie jeszcze wyższa, ale w lubelskim zespole byłą Robbi Ryan. Amerykanka pracowała jak mrówka po obu stronach parkietu.

Wydawało się, że ta harówka jednak nic nie da, bo w czwartej kwarcie DVTK wygrywał już różnicą 9 pkt. Wtedy jednak objawiła się inna mrówka, Dominika Ullmann. Młoda koszykarka wyrwała kilka piłek w obronie, wymusiła faul niesportowy, zanotowała ważną zbiórkę ofensywną, a do tego skutecznie egzekwowała rzuty wolne. Ullman była niesamowita i to właśnie ona dała impuls do walki w samej końcówce. Zakończyła się ona sukcesem, bo Polski Cukier AZS UMCS zwyciężył 70:67.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin – DVTK Hun-Therm 70:67 (21:13, 17:19, 12:19, 20:16)

Lublin: Slocum 17 (2x3), Ryan 16, Gatling 10, Gil 7, Wnorowska 1 oraz Ullmann 12 (1x3), Ridard 7 (1x3), Piestrzyńska 0, Morawiec 0, Wojtala 0.

DVTK: Ginzo 15 (2x3), Grigalauskyte 14, N. Aho 12 (4x3), Takacs 8 (2x3), Lelik 6 oraz Kanyasi 10 (1x3), Toman 2, T. Aho 0, Miklos 0, Smuda 0.

Sędziowali: Gyogyi (Norwegia), Baloun (Czechy), Mutapcic (Niemcy). Widzów: 834.

Pozostałe wyniki: KKZ Crvena Zvezda Belgrad – Umana Reyer Venezia 71:79 * Zabiny Brno – Casademont Saragossa 81:60 * ACS Sepsi-SIC – Galatasaray Cagdas Faktoring Stambuł 48:81 * Kibirstis-TOKS – Tango Bourges Basket 75:64. Rywalizacja toczy się w formule dwumeczu. Rewanże odbędą się 24 września.

