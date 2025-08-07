Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 7 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

EKSTRAKLASA KOBIET

Dzisiaj
12:11
Strona główna » Sport » Piłka nożna » EKSTRAKLASA KOBIET

GKS Górnik Łęczna zaczyna nowy sezon od domowego meczu ze Śląskiem Wrocław

Autor: Zdjęcie autora Kamil Kozioł
Udostępnij 0 A A
Piłkarki GKS Górnik Łęczna są gotowe do nadchodzącego sezonu<br /> <br />  
Piłkarki GKS Górnik Łęczna są gotowe do nadchodzącego sezonu

  (fot. Facebook GKS Górnik Łęczna)

W niedzielę GKS Górnik Łęczna rozpoczyna nowy sezon. Na początek podopieczne Artura Bożyka czeka trudna rywalizacja ze Śląskiem Wrocław.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Śląsk to przeciwnik, który na pewno nie leży piłkarkom Górnika. Z czterech ostatnich spotkań, łęcznianki rozstrzygnęły na swoją korzyść ledwie dwa. Mimo to w ostatnich latach Górnik kończył sezon wyżej niż ekipa z Wrocławia, chociaż za każdym razem obie ekipy plasowały się poza podium.

Teraz ma być jednak inaczej, bo Górnik poczynił olbrzymie wzmocnienia składu, które każą go stawiać w gronie kandydatów do mistrzostwa Polski. Analizując każdą formację, to widać, że zwiększono znacznie w nich rywalizację. O miejsce między słupkami powalczą Natalia Piątek oraz Sofija Nesterova, która dołączyła w lecie z Werderu Brema. Za polską golkiperką przemawia jednak fakt, że jest w wysokiej formie, a w ostatnim sparingu z Czarnymi Sosnowiec (0:2) obroniła dwa rzuty karne.

Defensywę wzmocniła Andrea Horvathova, która w ostatnich latach dała poznać sie z solidnej postawy w barwach Czarnych. A przecież w tej formacji są jeszcze zawodniczki tej klasy co Milena Kazanowska, Julita Głąb czy Roksana Ratajczyk. W pomocy w oczy rzucają się powroty Weroniki Kaczor i Oliwii Rapackiej. Ta druga w poprzednim sezonie grała w greckim Panathinaikosie Ateny. Kaczor natomiast reprezentowała barwy GKS Katowice.

Mózgiem środka pola będzie jednak Klaudia Lefeld, która niedawno przedłużyła umowę z Górnikiem aż do 2027 roku. Ofensywa nie potrzebowała wzmocnień, skoro są tam tej klasy piłkarki co Julia Piętakiewicz i Paulina Tomasiak. To właśnie ta druga piłkarka powinna być magnesem przyciągającym kibiców na trybuny. Tomasiak ma za sobą bardzo udane mistrzostwa Europy, gdzie była jedyną regularnie grająca przedstawicielką Orlen Ekstraligi. Na boiskach w Szwajcarii była wyróżniającą się postacią, a szczególnie dobry w jej wykonaniu był mecz z Niemkami.

Na Śląsk należy jednak uważać, bo podopieczne Piotra Piekielnego prezentowały się całkiem dobrze. Pokonały 5:4 silnego czeskiego ligowca 1 FC Slovacko oraz rozgromiły 5:0 Medyka Konin. Pewną ujmą jest tylko klęska 0:7 z RB Lipsk, ale przedstawiciel Bundesligi to zupełnie inna klasa niż większość polskich ekip.

Mecz w Łęcznej rozpocznie się w niedzielę o godz. 11. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.

Terminarz Orlen Ekstraligi

9-10 sierpnia: UJ Kraków – Pogoń Tczew * Lech/UAM Poznań – Stomilanki Olsztyn * GKS Katowice – Rekord Bielsko-Biała * Czarni Sosnowiec – AP Orlen Gdańsk * Pogoń Szczecin – UKS SMS Łódź * Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław. 16-17 sierpnia: Łódź – Górnik. 23-24 sierpnia: Górnik – Orlen. 30-31 sierpnia: Rekord – Górnik. 13-14 września: Górnik – Stomilanki. 20-21 września: Kraków – Górnik * 27-28 września: Górnik – Lech. 4-5 października: Katowice – Górnik * 11-12 października: Górnik – Czarni. 1-2 listopada: Szczecin – Górnik. 8-9 listopada: Górnik – Tczew.

Unia też zaczyna sezon

W sobotę o godz. 16 dojdzie również do historycznego wydarzenia w Orlen I Lidze, gdzie beniaminkiem jest Unia Lublin. Podopieczne Dominiki Przewłoki zagrają domowy mecz z UKS 3 Fakro Staszkówka/Jelna. Rywalizacja na bocznym boisku lubelskiej Areny rozpocznie się w sobotę o godz. 16.

Grzegorz Bonin od środy jest nowym trenerem Lewartu Lubartów

Karuzela trenerska w Lubartowie, czyli Grzegorz Bonin za Kamila Witkowskiego

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do ostatniego meczu fazy zasadniczej. "Mamy nadzieję, że pogoda nadal będzie sprzyjać"

Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do ostatniego meczu fazy zasadniczej. "Mamy nadzieję, że pogoda nadal będzie sprzyjać"

Juan Carlos Carcedo to trener, który w przeszłości pracował nawet w Arsenalu Londyn

Juan Carlos Carcedo: To jedno z najważniejszych zwycięstw w historii Pafos FC

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
piłka nożna kobiet gks górnik łęczna paulina tomasiak

Pozostałe informacje

Rafał Mekler z Ruchu Narodowego na facebooku poinformował o dewastacji pomnika ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu w Domostawie
skandal

Zdewastowany pomnik ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Czerwono-czarna flaga i napis

Aż trudno uwierzyć. Nieznany sprawca zdewastował stojący w Domostawie pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. Na jego cokole znalazła się namalowana farbą czarno-czerwona flaga oraz napis w języku ukraińskim "chwała UPA".

Piłkarze Unii Bełżyce wierzą, że zagrają w lubelskiej klasie okręgowej

Unia Bełżyce w obecnej chwili nie wycofuje się z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej

O problemach Unii Bełżyce słychać już od kilku tygodni. Piłkarze zawiesili nawet treningi, a klub nie przystąpił do rozgrywek Pucharu Polski. Niedawno nawet otrzymaliśmy informację, że Unia zamierza się wycofać z rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej.
Srebrzyszcze znajduje się przy skrzyżowaniu linii kolejowej (wąsko- i szerokotorowej) oraz budowanej trasie ekspresowej S12. Dodatkowo – przez gminę przebiega główny szlak handlowy z UE na Ukrainę, prowadzący do Kijowa
transport

Port bez morza, ale z dużym potencjałem. Szansa na nowe szlaki handlowe

Gminie Chełm marzy się realizacja projektu, który może całkowicie odmienić gospodarcze oblicze regionu. Ponad 100 hektarów gruntów przy linii kolejowej i trasie S12 może stać areną dla jednej z najważniejszych inwestycji logistycznych w tej części Polski – Intermodalnego Suchego Portu w Srebrzyszczu.

Tegoroczne Chmielaki Krasnostawskie odbędą się w przedostatni weekend sierpnia

Jest praca na Chmielakach. Rekrutują wolontariuszy

Zadań do wykonania będzie sporo, bo to duża impreza. Dlatego potrzeba rąk do pracy. Organizatorzy tegorocznych Chmielaków Krasnostawskich szukają chętnych. Ale na zarobek nie ma co liczyć. Chodzi o wolontariat.
Ruszyła budowa drogi za blisko 100 mln zł. Za inwestycję odpowiada konsorcjum firm, Tre-Drom i Budomex

Najdroższa i najbardziej strategiczna dla powiatu. Budują drogę do portu w Małaszewiczach

To z pewnością będzie jedna z najdroższych dróg w powiecie bialskim. Rusza budowa nowej trasy z krajowej „dwójki” do portu przeładunkowego w Małaszewiczach.
Pierwszy festiwal wina odbył się na zamojskim Rynku Wielkim w 2020 roku. Teraz zbliża się szósta edycja imprezy
9 sierpnia 2025, 10:00
galeria

Raj dla miłośników wina. Zamojskie Winogranie już w ten weekend

Pierwsza edycja odbyła się w 2020 roku. Za kilka dni kolejna, już szósta. Zamojskie Winogranie odbędzie się w najbliższy weekend.

Piłkarki GKS Górnik Łęczna są gotowe do nadchodzącego sezonu  

GKS Górnik Łęczna zaczyna nowy sezon od domowego meczu ze Śląskiem Wrocław

W niedzielę GKS Górnik Łęczna rozpoczyna nowy sezon. Na początek podopieczne Artura Bożyka czeka trudna rywalizacja ze Śląskiem Wrocław.
Babcia zaszaleje z głową. Mobilna fryzjerka ostrzyże, pofarbuje, uczesze

Babcia zaszaleje z głową. Mobilna fryzjerka ostrzyże, pofarbuje, uczesze

Potencjalnych klientów jest ponad 120. Do wydania ok. 80 tys. zł. Za tyle będą mogli przez kilka miesięcy dbać o swoje fryzury. I nie zapłacą za to ani grosza, a fryzjerka przyjedzie do nich do domu.
Przy Castoramie powstanie kolejny sklep. Inwestor dostał już kredyt

Przy Castoramie powstanie kolejny sklep. Inwestor dostał już kredyt

Przy Castoramie w Białej Podlaskiej powstanie park handlowy. Właściciel dostał kredyt na inwestycję.
Na razie podpisano list intencyjny, ale prawdopodobnie jeszcze w tym roku dojdzie do zawarcia formalnej umowy i Zamość zyska nowe miasto partnerskie, pierwsze polskie. Ta współpraca ma dać korzyści obu samorządom.

Bałtyk bliżej Roztocza. Będzie kolejny partner Zamościa

Na razie podpisano list intencyjny, ale prawdopodobnie jeszcze w tym roku dojdzie do zawarcia formalnej umowy i Zamość zyska nowe miasto partnerskie, pierwsze polskie. Ta współpraca ma dać korzyści obu samorządom.
Afgańczycy przepłynęli Bug w Lubelskiem na pontonie. Chcieli na zachód Europy

Afgańczycy przepłynęli Bug w Lubelskiem na pontonie. Chcieli na zachód Europy

13 migrantów z Afganistanu przekroczyło granicę na rzece Bug łodzią pontonową. Wpadli w ręce Straży Granicznej dzięki barierze elektronicznej.

Juan Carlos Carcedo to trener, który w przeszłości pracował nawet w Arsenalu Londyn

Juan Carlos Carcedo: To jedno z najważniejszych zwycięstw w historii Pafos FC

Pafos FC pokonało 1:0 Dynamo Kijów w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Spotkanie zostało rozegrane w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
Żubry we wsi Kijowiec - Kolonii

Żubry można spotkać nie tylko w puszczy. Pan Kajetan zobaczył olbrzymy w gminie Zalesie

Zwierzęta kojarzone raczej z Puszczą Białowieską coraz częściej widywane są w powiecie bialskim. W czwartek rano dwa żubry we wsi Kijowiec-Kolonia spotkał pan Kajetan.
Wykonywanie tatuażu

Wyzwanie Tatuowanie – nowa droga do zawodu marzeń

Tatuaż to nie tylko sztuka – to także sposób na życie, niezależność i pasję przekutą w zawód. Marta, doświadczona tatuatorka z 13-letnim stażem, stworzyła program, który przygotowuje kobiety do wejścia w ten świat bez strachu, za to z pewnością i konkretnym planem działania.
Mała Elizka zmarła po rocznej walce o życie. Prokuratura oskarżyła lekarza

Mała Elizka zmarła po rocznej walce o życie. Prokuratura oskarżyła lekarza

Mała Elizka zmarła w 2021 roku po rocznej walce o życie. Jej mama, Natalia miała zastrzeżenia do szpitala w Parczewie. Prokuratura oskarżyła jednego z lekarzy. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

ORLEN EKSTRALIGA KOBIET
22. KOLEJKA

Wyniki:

UKS SMS Łódź - Śląsk Wrocław 1-1
Pogoń Szczecin - APLG Gdańsk 1-0
Czarni Sosnowiec - Górnik Łęczna 1-2
Resovia - Rekord Bielsko-Biała 0-4
Skra Częstochowa - Pogoń Tczew 0-3 (wo)
GKS Katowice - Stomilanki Olsztyn 5-0

Tabela:

1. GKS Katowice 22 63 74-8
2. Czarni Sosnowiec 22 52 83-17
3. Pogoń 22 51 60-20
4. Górnik Łęczna 22 47 54-19
5. Śląsk 22 38 48-36
6. UKS SMS Łódź 22 33 31-17
7. Gdańsk 22 28 30-34
8. Rekord 22 24 21-40
9. Tczew 22 18 24-58
10. Stomilanki 22 16 25-68
11. Resovia 22 8 16-79
12. Skra 22 3 5-75

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 