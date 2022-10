Klaudia Lefeld zaliczyła występ w barwach reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej

Pomocniczka Górnika Łęczna zdaje się odgrywać w drużynie narodowej coraz poważniejszą rolę. Przypomnijmy, że Polki liżą rany po nieudanych eliminacjach mistrzostw świata. Na ich zakończenie nasz zespół rozgromił w Lublinie Kosowo, a jedną z bramek zdobyła właśnie Klaudia Lefeld. Kilka dni temu Biało-Czerwone łatwo poradziły sobie w Sewilli z Marokiem, a łęcznianka przebywała na boisku aż przez 89 min. W niedzielnym starciu z Argentyną Lefeld ponownie wybiegła na boisko w pierwszej jedenastce. Tym razem jednak jej występ był znacznie krótszy i trwał jedynie 45 min. Zresztą naszemu zespołowi nie szło najlepiej w tym okresie, bo na przerwę schodził przegrywając 0:2. Gole dla Argentynek zdobyły w tym okresie Estefania Banini i Erica Lonigro. Na szczęście po przerwie Polki grały już znacznie lepiej i zdołały doprowadzić do remis. Olbrzymia w ty zasługa Martyny Wiankowskiej, która zdobyła obie bramki. – Wbrew pozorom, z perspektywy całego meczu, pierwsza połowa nie była słaba. Ona była dobrze rozgrywana taktycznie, ale po prostu byłyśmy spóźnione. Myślę, że my się nie przestraszyliśmy agresywnie grającej Argentyny, tylko po prostu ta agresja rywala wybijała nas z rytmu. Nie będziemy nikogo winić, ale jeśli płynność jest ciągle zaburzana przez faule i nie ma na to reakcji, to ciężko jest się od początku dobrze zaprezentować. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że rywal będzie grał agresywnie, ale może nie do tego stopnia, bo to jednak mecz towarzyski – mówi portalowi laczynaspilka.pl Nina Patalon, selekcjoner reprezentacji Polski.

Warto podkreślić, że łęcznianki wystąpiły również w reprezentacji Polski U-19. Nasze juniorki pokonały Irlandię Północną aż 8:0. Dwa gole zdobyła Martyna Duchnowska z Górnika, a Milena Kazanowska zaliczyła asystę przy jednym z trafień.

Przypomnijmy, że sezon Ekstraligi zostanie wznowiony już w piątek, kiedy Górnik Łęczna podejmie na własnym stadionie AP Orlen Gdańsk. Mecz rozpocznie się o godz. 13.30.