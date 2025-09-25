Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wyniki budżetu obywatelskiego w Puławach. Te projekty wygrały

Autor: Zdjęcie autora Radosław Szczęch
Ścianka i defibrylatory to niektóre ze zwycięskich projektów puławskiego BO 2026
Ścianka i defibrylatory to niektóre ze zwycięskich projektów puławskiego BO 2026 (fot. Pixabay/ilustracyjne)

Niecałe trzy tysiące puławian oddało ważne głosy na projekty budżetu obywatelskiego 2026. Finansowanie otrzyma 8 z 38 finałowych propozycji. Najwięcej pieniędzy pochłonie nowa ścianka wspinaczkowa na puławskich błoniach.

Łączna pula środków na wszystkie zwycięskie zadania to 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł trafi na duże projekty, a 150 tys. zł na małe. O tym, które wygrywają decyduje zarówno liczba otrzymanych głosów, jak i szacowane koszty. Najlepszy pomysł zgarnia finansowanie w całości, a to co zostaje podzielone jest na każdy kolejny, który mieści się w pozostałej puli.

Tym sposobem wśród dużych zadań realizacji doczeka się zwycięzca - zestaw pralniczy dla OSP Włostowice (1178 głosów) za 80 tys. zł. Pieniędzy wystarczy również na wspomnianą ściankę wspinaczkową na błoniach (869 głosów) za 175 tys. zł. Finansowanie otrzyma również najtańszy pomysł wśród najlepszych - "Festiwal Książki. Reaktywacja" (412 głosów) za 80 tys. zł.

Na pozostałe duże propozycje środków już nie wystarczyło. Wśród przegranych znalazły się choćby trzeci pod względem liczby głosów podświetlany napis "Puławy" (738 głosów) za 175 tys. zł, czwarty - wybieg dla psów (541 głosów), piąty - wyrównanie nawierzchni alejek na cmentarzu przy ul. Budowlanych (523 głosy) czy szósta - "Aleja Bezpiecznej Integracji" przy ul. Norwida (442 głosy).

Pieniądze trafią natomiast na najlepsze projekty z drugiej listy i puli środków dla zadań małych. Tutaj żadnych komplikacji nie ma, wygrało pięć z najwyższym wynikiem. W Puławach w przyszłym roku pojawią się zatem: defibrylatory AED za 25 tys. zł (1044 głosy), nowe wyposażenie dla młodzieżowej drużyny pożarniczej z os. Włostowice za 16 tys. zł (687 głosów) i trampolina ziemna na błoniach za 30 tys. zł (512 głosów). Puławianie skorzystają również z darmowych kursów pierwszej pomocy za 37,5 tys. zł (451 głosów) oraz będą mogli wziąć udział w obchodach 350-lecia parafii św. Józefa na os. Włostowice za również 37,5 tys. zł (433 głosy).

Wygląda na to, że budżet obywatelski w Puławach największą popularnością cieszy się na osiedlu Włostowice, które otrzyma aż 3 z 8 zwycieskich projektów. Do wygranych nowej edycji BO można zaliczyć również miejskie błonia, w okolicy których swoją ściankę dotychczas miała jedynie straż pożarna. W przyszlym roku w rekreacyjnej części zielonego skweru pojawi się jej cywilna wersja, być może przypominająca tę, na której na co dzień ćwiczy nasza mistrzyni, Aleksandra Mirosław. W tym roku puławianie chętnie głosowali również na zadania dotyczące bezpieczeństwa kierując publiczne środki dla wyposażenie OSP, defibrylatory czy kursy pierwszej pomocy. 

