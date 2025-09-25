Kiedy autostradą do Białej Podlaskiej? Nowe aneksy przesunęły terminy

67-kilometrową trasę podzielono na cztery etapy. Odcinek od miejscowości Swory do Białej Podlaskiej jest już gotowy od kilku miesięcy.

- Dla tego zadania mamy już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach - informowała w maju Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiej centrali GDDKiA. Dlaczego? Na początku nie ma bowiem węzła, dlatego też brak jest możliwości wjechania na A2. Można to zrobić na węzłach Łukowisko i Biała Podlaska.

Drogowcy już wcześniej zapewniali, że kierowcy pojadą A2 z Siedlec do Białej jeszcze w tym roku.

- Zgodnie z podawaną przez nas informacją, mobilizujemy wykonawców, by udostępnić trasę główną wszystkich odcinków jeszcze w tym roku. Nie jest to termin wynikający z umów - zaznacza jednak Tarnowska.

Poza tym, w toku są jeszcze pewne sprawy. - W trakcie jest proces rozpatrywania roszczeń, dotyczących m.in. długotrwałej procedury uzyskania decyzji ZRID (ok. półtora roku) i na każdym z kontraktów został podpisany aneks. Czas na ukończenie prac został przesunięty - przyznaje Tarnowska. Dla odcinka Siedlce Południe-Malinowiec termin ten to marzec 2026 roku.

Zaawansowanie prac na fragmencie A2 Malinowiec-Łukowisko sięga 78 proc., a na odcinku Łukowisko-Swory 76 proc. - W zakresie każdego z powyższych kontraktów w rozpatrywaniu są kolejne roszczenia, więc terminy mogą ulec zmianie - dodaje rzeczniczka.

Przypomnijmy, że Polska otrzymała niedawno 765 mln zł unijnej dotacji na budowę A2. Koszt odcinka z Siedlec do Białej Podlaskiej to ponad 2,9 mld zł. W ramach inwestycji powstaną trzy węzły drogowe: Siedlce Wschód, Łukowisko oraz Biała Podlaska. Zadanie uwzględnia też budowę czterech Miejsc Obsługi Podróżnych (para MOP-ów Ługi Wielkie oraz para MOP-ów Kolonia Sitnik) i dwóch obwodów utrzymania autostrady.