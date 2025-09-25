Dni renesansu i baroku. Myśliwska niedziela w Janowcu

W najbliższą niedzielę, 28 września, na zamku w Janowcu świętować będą myśliwi i leśnicy. W programie "Fety u hetmana" m.in. wernisaż, pokazy łucznictwa konnego i koncerty.
Wydarzenie rozpocznie msza w intencji myśliwych i leśników (godz.10) w miejscowym kościele. Oficjalne otwarcie nastąpi już na terenie Muzeum Zamek (godz. 11:30) otwarciem wystawy na Dworze z Moniak. Swoje stoiska w południe pokażą m.in. związki łowieckie oraz Nadleśnictwo Puławy. O godz. 14 zaplanowano pokaz sokolniczy, a godzinę później rozpocznie się pokaz łucznictwa konnego z udziałem dwukrotnej mistrzyni Polski, Anny Sokólskiej.
O godz. 16:30 zagra zespół sygnalistów myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, natomiast ok. godz 18 powinien rozpocząć się koncert zespołu Svahy złożony z trzech artystek wykonujących dawną muzykę ludową. W niedzielę również myśliwskie prelekcje, referaty, leśne warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz myśliwska kuchnia. Wstęp wolny.