Pierwsza wizyta u psychologa – jak się przygotować i czego się spodziewać?

Niektórzy potrafią tygodniami porównywać modele telefonów, a jednocześnie odkładają decyzję o umówieniu się do psychologa, choć może to przynieść im znacznie większą ulgę. Według badań aż 1 na 4 osoby w Polsce doświadczy w ciągu życia problemów wymagających wsparcia psychologicznego. Mimo to wiele osób wciąż obawia się pierwszej wizyty u specjalisty – głównie dlatego, że nie wie, czego się spodziewać. Pierwsza wizyta stanowi często początek prawdziwej ulgi, choć najtrudniejszy pozostaje pierwszy krok.

Dlaczego warto zdecydować się na wizytę u psychologa?

Psycholog z Lublina Paweł Szalak potwierdza, że współczesne badania nad skutecznością terapii psychologicznej przynoszą zaskakujące wyniki. Regularna terapia może zmniejszyć objawy lęku i depresji nawet o 60% już po kilku tygodniach systematycznych sesji. Wbrew powszechnym przekonaniom, psycholog nie stanowi “ostatniej deski ratunku” – wręcz przeciwnie, najlepsze rezultaty osiągają osoby, które szukają wsparcia w momencie, gdy problemy jeszcze się nasilają, ale pozostają pod kontrolą.

Praca z psychologiem wpływa również na nasze zdrowie fizyczne w sposób, którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Systematyczna praca nad stresem i emocjami może obniżyć ryzyko chorób serca nawet o 30%. Mechanizm działania opiera się na redukcji przewlekłego stresu, który bezpośrednio wpływa na układ krążenia i poziom kortyzolu w organizmie. Inwestycja w zdrowie psychiczne przynosi jednak przede wszystkim korzyści na wielu płaszczyznach życia - od relacji międzyludzkich po wydajność zawodową.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychologa?

Przygotowanie do pierwszej wizyty przypomina raczej porządkowanie myśli niż studiowanie do egzaminu. Warto sporządzić krótką listę tematów, które chcesz poruszyć – nawet jeśli wydają Ci się błahe lub nieistotne. Często rzeczy, które uważamy za drobne, okazują się ważne do analizy naszej sytuacji. Zapisz konkretne sytuacje, które Cię niepokoją, wzorce zachowań, które chciałbyś zmienić lub po prostu uczucia, których nie potrafisz nazwać.

Pamiętaj, że emocje podczas pierwszej wizyty bywają intensywne i nieprzewidywalne. Łzy, złość czy wstyd stanowią naturalną część procesu – psycholog jest na nie przygotowany i wie jak z nimi pracować. Niektórzy klienci przychodzą na pierwszą sesję z przekonaniem, że muszą “trzymać fason” i kontrolować swoje reakcje. Prawda jest odwrotna – autentyczność pomaga specjaliście lepiej zrozumieć Twoją sytuację.

Pierwsza konsultacja przypomina zwykle spokojną rozmowę niż formalne “przesłuchanie”. Psycholog zazwyczaj zadaje pytania otwarte, które pozwalają Ci swobodnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Przydatne może być zabranie ze sobą notatek o tym jak czujesz się w różnych sytuacjach lub dziennika emocji, jeśli go prowadzisz. Dokumenty te pomogą Ci przypomnieć sobie istotne szczegóły i dadzą psychologowi szerszy obraz Twojego codziennego funkcjonowania.

Czego się spodziewać podczas pierwszej sesji?

Sposób prowadzenia rozmowy przez psychologa różni się znacznie od codziennych konwersacji. Specjalista koncentruje się na zadawaniu pytań, które pomagają mu zrozumieć Twoje potrzeby, a jednocześnie dają Ci przestrzeń do swobodnego wypowiadania się. Pytania typu “Jak się z tym czujesz?” lub “Co dzieje się w Tobie, gdy…” pojawiają się często i mają na celu odkrycie Twoich wzorców myślenia i reagowania. Jednak oczekiwanie diagnozy już podczas pierwszej wizyty to jeden z najczęstszych błędów. Psycholog potrzebuje czasu na poznanie Twojej sytuacji, zrozumienie kontekstu problemów i obserwację Twojego sposobu komunikacji. Pierwsza sesja służy głównie budowaniu zaufania i wstępnemu rozpoznaniu – to fundament skutecznej współpracy.

Standardowa sesja trwa 50-60 minut, a ceny w Polsce wahają się od 150 do 300 zł za spotkanie, w zależności od miasta i doświadczenia specjalisty. Warto zapytać o możliwość rozłożenia płatności lub pakiety sesji, które często oferują korzystniejsze warunki finansowe.

Decyzja o terapii długoterminowej powinna zapaść wtedy, gdy problem zaczyna wpływać na Twoje codzienne funkcjonowanie. Jeśli trudności utrzymują się przez dłuższy czas, pojawiają się w różnych sferach życia lub nasilają się mimo prób samodzielnego radzenia sobie z nimi, warto rozważyć regularne spotkania z psychologiem.

Pamiętaj, że terapia to proces, a pierwsze efekty często pojawiają się po kilku sesjach systematycznej pracy.

Pierwsza wizyta u psychologa przypomina raczej otwarcie drzwi do nowego pokoju niż zdawanie trudnego egzaminu. Najtrudniejszy pozostaje pierwszy krok – później wiele osób żałuje jedynie tego, że nie rozpoczęły tej drogi wcześniej. Współpraca z psychologiem to inwestycja w lepszą jakość życia, która przynosi korzyści na długie lata. Może właśnie dziś jest najlepszy moment, by dać sobie szansę na pozytywną zmianę.

Psycholog Lublin | Paweł Szalak
Cisowa 11/103,
20-703 Lublin

Trwa VI Polski Kongres Górniczy.

Drugi dzień kongresu górniczego. Jakie wyzwania czekają sektor wydobywczy?

Od środy w Lublinie i częściowo na terenie kopalni Bogdanka odbywa się VI Polski Kongres Górniczy. Czwartek był dniem poświęconym obradom w sesjach tematycznych. W obliczu transformacji energetycznej nie sposób uciec od kwestii wyzwań, jakie czekają górnictwo w najbliższych latach i dekadach.

Oni w Polsce już nie pomieszkają. Zostali wydaleni i dostali zakaz wjazdu

Oni w Polsce już nie pomieszkają. Zostali wydaleni i dostali zakaz wjazdu

Dwójka mężczyzn decyzją policji i straży granicznej została wydalona z Polski. Obcokrajowcy nie mają także możliwości wjazdu do krajów strefy Schengen.

Lubelszczyzna na weekend: co zobaczyć, jadąc samochodem z Ukrainy? Przewodnik 2025

Lubelszczyzna na weekend: co zobaczyć, jadąc samochodem z Ukrainy? Przewodnik 2025

Bliskość granicy, malownicze krajobrazy i bogactwo historii sprawiają, że Lubelszczyzna jest idealnym kierunkiem na weekendową podróż samochodem dla gości z Ukrainy. To region, który zachwyca na każdym kroku – od renesansowych perełek architektury, przez tętniące życiem miasta, po spokojne oazy natury. Zapomnij o pośpiechu i odkryj z nami najciekawsze zakątki województwa lubelskiego.
Kiedy autostradą do Białej Podlaskiej? Nowe aneksy przesunęły terminy
drogi

Kiedy autostradą do Białej Podlaskiej? Nowe aneksy przesunęły terminy

Z Siedlec do Warszawy od kilku miesięcy można już dojechać autostradą A2. Kiedy z takiej możliwości skorzystają kierowcy z Białej Podlaskiej? Zarządca drogi próbuje mobilizować wykonawców, ale nowe aneksy dają wykonawcom więcej czasu.

Nawierzchnia ulicy Chemicznej pozostawia wiele do życzenia.
Lublin

Chemiczna do remontu? Chcą tego przedsiębiorcy

Każdy kierowca, który zmierzył się z przejechaniem ulicy Chemicznej wie, że jest to ciężkie przeżycie, szczególnie dla zawieszenia samochodu. Od lat jest to jedna z najbardziej zaniedbanych i wysłużonych nawierzchni w Lublinie. Pojawiła się szansa na zmiany.

Zespół Svahy w niedzielę wystąpi podczas myśliwskiej imprezy na zamku

Dni renesansu i baroku. Myśliwska niedziela w Janowcu

W najbliższą niedzielę, 28 września, na zamku w Janowcu świętować będą myśliwi i leśnicy. W programie "Fety u hetmana" m.in. wernisaż, pokazy łucznictwa konnego i koncerty.
Cztery dworce z lubelskiego w nowym programie PKP
kolej

Cztery dworce z lubelskiego w nowym programie PKP

Kolejowa spółka ogłosiła nowy program „Dworce przyjazne pasażerom”. Na liście wśród 181 obiektów znalazły się również te z województwa lubelskiego.
Avia Świdnik sensacyjnie pokonała u siebie pierwszoligowy Ruch Chorzów
galeria

Sensacja w Świdniku. Avia zasłużenie pokonała Ruch Chorzów i gra dalej w STS Pucharze Polski! [ZDJĘCIA]

Takie historie kochają kibice piłki nożnej. W czwartkowe popołudnie Avia Świdnik postarała się o nie lada niespodziankę i w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski niespodziewanie pokonała u siebie grający w Betclic I Lidze Ruch Chorzów BARTOSZ SURMAN
Puławskie Azoty nadal walczą o rentowność. Pierwsze półrocze 2025 zakończyło się wielomilionową stratą. Przed publikacją raportu ze stanowiska zrezygnował prezes spółki, Hubert Kamola (na zdj.)
Puławy

Puławskie Azoty wciąż z wysoką stratą. Spółka traci prezesa

Grupa kapitałowa Zakładów Azotowych w Puławach nadal więcej traci, niż zarabia. W pierwszym półroczu spółka traciła ok. 35 mln zł miesięcznie. Strata netto za ten okres wyniosła 209 mln zł, a jej łączne zobowiązania przekraczają już 4 miliardy. Prezes Hubert Kamola zrezygnował ze stanowiska.
Narkotyki w lodówce. 45-latek z Chełma w rękach policji
Chełm

Narkotyki w lodówce. 45-latek z Chełma w rękach policji

Ponad 140 porcji amfetaminy i marihuana zabezpieczone przez chełmskich kryminalnych – to efekt przeszukania jednego z mieszkań w centrum miasta. Mężczyzna, który tłumaczył posiadanie narkotyków „własnymi potrzebami”, usłyszał już zarzuty.
Obywatel Ukrainy nie wiedział co to ograniczenie prędkości
na sygnale

Obywatel Ukrainy nie wiedział co to ograniczenie prędkości

Policjanci z Ryk zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, który nadmiernie przekroczył prędkość. Mężczyzna otrzymał wysoki mandat oraz punkty karne.

Orlen Oil Motor Lublin i PRES Grupa Deweloperska Toruń podały awizowane składy przed decydującą batalią w PGE Ekstralidze

Orlen Oil Motor Lublin i PRES Grupa Deweloperska Toruń podały awizowane składy przed decydującą batalią w PGE Ekstralidze

Trwa wielkie odliczanie do rewanżowego finałowego meczu PGE Ekstraligi. W niedzielę o godzinie 19.30 Orlen Oil Motor Lublin podejmie PRES Grupę Deweloperską Toruń. W czwartek obie ekipy podały awizowane składy na to spotkanie
To przejście dla pieszych na ulicy Akademickiej jest niebezpieczne ze względu na rosnące tuż przy wejściu na pasy okazałe cisy. Wyciąć ich nie wolno. ZDG chce więc podnieść bezpieczeństwo przez dodatkowe oświetlenie
Zamość

Nowy asfalt i kocie oczka. Wkrótce remont ulicy na Starym Mieście

Na czwartek, 25 września, zaplanowano podpisanie umowy. A prace remontowe na ulicy Akademickiej w Zamościu ruszą najpóźniej w drugim tygodniu października. Jezdnia stanie się gładka, a dodatkowo Zarząd Dróg Grodzkich chce oświetlić niebezpieczne przejście dla pieszych.
Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Odpowiedzialność właściciela firmy – co warto wiedzieć

Odpowiedzialność właściciela firmy za jej zobowiązania finansowe czy też prowadzoną działalność zależy od formy prawnej biznesu. Ta wiedza przyda się każdemu przedsiębiorcy oraz osobie, która dopiero myśli o założeniu firmy. Co warto o tym wiedzieć i jak wygląda odpowiedzialność właściciela firmy przy danej formie działalności? Oto garść przydatnych informacji od Pawła Stefańskiego z Horyzont Capital.

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Do zatrzymań doszło w drugiej połowie września
film

Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

galeria
XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej