Lubelszczyzna na weekend: co zobaczyć, jadąc samochodem z Ukrainy? Przewodnik 2025

Pierwszy przystanek po granicy: Zamość i Roztocze – perły renesansu i natury

Po przekroczeniu granicy w Hrebennem lub Dorohusku, pierwszym obowiązkowym punktem na mapie każdego podróżnika powinien być Zamość. Nazywany "perłą renesansu" lub "Padwą północy", Zamość zachwyca idealnie zachowanym Starym Miastem, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacer po Rynku Wielkim z jego kolorowymi, ormiańskimi kamieniczkami i majestatycznym Ratuszem to prawdziwa podróż w czasie.

Warto przysiąść w jednym z licznych ogródków restauracyjnych, by spróbować regionalnych potraw, takich jak pieróg biłgorajski. Po zwiedzeniu Katedry i potężnych fortyfikacji twierdzy, doskonałym pomysłem jest ucieczka na łono natury. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na południe rozciąga się Roztoczański Park Narodowy.

To kraina łagodnych wzgórz, gęstych lasów i malowniczych rzeczek. Samochodem można łatwo dotrzeć nie tylko do Zwierzyńca z jego urokliwym kościołem "na wodzie" i Stawami Echo, ale również do rezerwatu „Szumy na Tanwi”, gdzie seria małych, malowniczych wodospadów tworzy niezapomniany krajobraz. Dla aktywnych turystów absolutnym hitem regionu jest spływ kajakowy jedną z krystalicznie czystych rzek, na przykład Wieprzem. To doskonały sposób na relaks i podziwianie przyrody z zupełnie innej perspektywy.

Serce regionu – Lublin i okolice: lista atrakcji, których nie można przegapić

Głównym celem podróży jest oczywiście stolica regionu – Lublin. To miasto o wielokulturowej duszy, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Zaparkuj samochód w pobliżu centrum i zanurz się w labiryncie klimatycznych uliczek Starego Miasta. Aby w pełni poczuć magię tego miejsca i niczego nie pominąć, warto zaplanować zwiedzanie według poniższej listy:

Zamek Lubelski : To absolutny numer jeden. W jego murach mieści się Muzeum Narodowe, ale prawdziwym skarbem jest unikalna Kaplica Trójcy Świętej, gdzie wschodnie freski bizantyjsko-ruskie zdobią gotyckie sklepienie – symbol spotkania kultur Wschodu i Zachodu.

: To absolutny numer jeden. W jego murach mieści się Muzeum Narodowe, ale prawdziwym skarbem jest unikalna Kaplica Trójcy Świętej, gdzie wschodnie freski bizantyjsko-ruskie zdobią gotyckie sklepienie – symbol spotkania kultur Wschodu i Zachodu. Stare Miasto : Po prostu zgub się w jego uliczkach, takich jak Grodzka, Złota czy Bramowa. Odkryj Bramę Krakowską, Rynek z gmachem Trybunału Koronnego i poszukaj legendarnego kamienia nieszczęścia, z którym związana jest mroczna legenda.

: Po prostu zgub się w jego uliczkach, takich jak Grodzka, Złota czy Bramowa. Odkryj Bramę Krakowską, Rynek z gmachem Trybunału Koronnego i poszukaj legendarnego kamienia nieszczęścia, z którym związana jest mroczna legenda. Wieża Trynitarska : Jeśli nie masz lęku wysokości, wejdź na najwyższy punkt widokowy w historycznej części miasta. Panorama Lublina, która się stamtąd rozciąga, jest warta każdego pokonanego stopnia i pozwala zrozumieć układ urbanistyczny miasta.

: Jeśli nie masz lęku wysokości, wejdź na najwyższy punkt widokowy w historycznej części miasta. Panorama Lublina, która się stamtąd rozciąga, jest warta każdego pokonanego stopnia i pozwala zrozumieć układ urbanistyczny miasta. Regionalne Muzeum Cebularza : Interaktywne i pachnące miejsce, w którym poznasz historię lubelskiego przysmaku – cebularza. Można tu nie tylko dowiedzieć się, jak powstaje, ale także wziąć udział w warsztatach i upiec własny. Świetna, lekka atrakcja dla całej rodziny.

: Interaktywne i pachnące miejsce, w którym poznasz historię lubelskiego przysmaku – cebularza. Można tu nie tylko dowiedzieć się, jak powstaje, ale także wziąć udział w warsztatach i upiec własny. Świetna, lekka atrakcja dla całej rodziny. Pałac w Kozłówce: Będąc w Lublinie, grzechem byłoby nie odwiedzić pobliskiego Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. To zaledwie 30-40 minut jazdy na północ. Pałac, nazywany "małym Wersalem", zachwyca doskonale zachowanymi, bogatymi wnętrzami, a otaczający go park jest idealnym miejscem na spokojny spacer.

Poradnik kierowcy 2025: parking, przepisy i co zrobić, gdy na karcie zabraknie pieniędzy?

Podróż samochodem po Lubelszczyźnie jest komfortowa. Główne drogi są dobrze utrzymane, a paliwo dostępne na licznych stacjach. Warto jednak pamiętać o kilku specyficznych dla Polski kwestiach. Po pierwsze, obowiązkowa jest jazda na światłach mijania przez całą dobę, przez cały rok – to przepis, o którym często zapominają zagraniczni kierowcy. Po drugie, w centrach większych miast, jak Lublin czy Zamość, obowiązują Strefy Płatnego Parkowania (oznaczone znakami).

Parkowanie opłaca się w parkomatach (gotówką lub kartą) lub za pomocą dedykowanych aplikacji mobilnych (np. AnyPark, moBILET), co jest znacznie wygodniejsze. Warto zainstalować jedną z nich przed podróżą, aby uniknąć mandatu i stresu.

Pamiętaj też, że w Polsce płatności kartą są absolutnym standardem niemal wszędzie. Mimo to, nawet przy najlepszym planowaniu, mogą zdarzyć się nieprzewidziane wydatki. Co zrobić, gdy na terminalu pojawi się komunikat o braku środków? Zanim rodzina z Ukrainy zdąży zrobić przelew, może minąć cenny czas. Warto wiedzieć, że istnieją rozwiązania dostępne online bezpośrednio na rynku ukraińskim, które mogą być ratunkiem w takiej chwili.

