Motor Lublin przegrywa w Gdyni po dogrywce i żegna się z STS Pucharem Polski już po pierwszej rundzie

Autor: bs
Od dłuższego czasu mecze pomiędzy Arką Gdynia, a Motorem Lublin budzą ogromne emocje i tak też było w „Pucharze Tysiąca Drużyn”. Do wyłonienia zwycięzcy w czwartkowym starciu potrzebna była dogrywka, w której gola na wagę awansu zdobył zespół znad morza

W porównaniu do ostatniego meczu ligowego trener Mateusz Stolarski zdecydował się na szereg zmian w wyjściowej jedenastce. Na podobny pomysł wpadł jego vis-a-vis czyli Dawid Szwarga. Efekt? W grze obu ekip w pierwszej połowie brakowało płynności i zgromadzeni na trybunach kibice przed przerwą nie zobaczyli ani jednego celnego strzału.

Po przerwie na murawie zaczęło się dziać zdecydowanie więcej. W 50 minucie po dośrodkowaniu dobrze głową strzelał Mathieu Scalet, ale Jędrzej Grobelny zdołał sparować piłkę na rzut rożny. Kilkanaście minut później na boisku zameldował się Karol Czubak, który w Arce strzelał gole jak na zawołanie, ale nie został ciepło przyjęty przez kibiców. Obecny napastnik Motoru starał się przypomnieć o sobie fanom gospodarzy, ale nie zdołał strzelić bramki. Natomiast w doliczonym czasie gry miejscowi trafili do siatki Motoru. Po dobrym dośrodkowaniu z prawej strony celną główką popisał się Sebastian Kerk. Gol nie został jednak uznany, bo we wcześniejszej fazie akcji Dawid Abramowicz uderzył rękoma w twarz Filipa Wójcika i po analizie VAR arbiter zdecydował się cofnąć grę i przyznać lublinianom rzut wolny. Kilka chwil później świetną okazję miał Abramowicz, ale nie potrafił jej wykorzystać i doszło do dogrywki.

Tuż po wznowieniu gry fatalny błąd popełnił Ivo Rogrigues i Kamil Jakubczyk znalazł się w stuprocentowej sytuacji. Jednak dzięki ofiarnej interwencji Paskala Meyera 21-latek przeniósł piłkę nad poprzeczką. Kilka chwil później, po kolejnym błędzie lublinian, sprzed pola karnego uderzał Kerk, ale piłka minęła bramkę Gaspera Tratnika. W 103 minucie golkiper żółto-biało-niebieskich nie miał już nic do powiedzenia kiedy po składnej akcji i zagraniu Patryka Szysza gola zdobył Jakubczyk.

Po straconym golu Motor szukał bramki wyrównującej, ale gdynianie zagrali dobrze w defensywie i wynik już się nie zmienił. Tym samym podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego pożegnali się z STS Pucharem Polski już po pierwszej rundzie.

Arka Gdynia – Motor Lublin 1:0 po dogrywce (0:0)

Bramka: Jakubczyk (103).

Arka: Grobelny – Predenkiewicz (58 Navarro), Zator, Marcjanik, Celestine, Kocyła (78 Kerk) – Szysz, Nguiamba (90 Perea), 8. Sidibe, Rusyn (78 Abramowicz) – Percan (59 Jakubczyk).

Motor: Tratnik – Wójcik, Bartos, Meyer, Palacz - Ronaldo (72 Haxha, 100 Karasek), Samper (62 Rodrigues), Wolski, Scalet, N'Diaye (91 van Hoeven) – Dadasov (62 Czubak).

żółte kartki: Jakubczyk, Abramowicz, Navarro, Kerk, Perea - Wójcik, N'Diaye, Palacz, Wolski, Czubak, Meyer.

sędziował: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn).

piłka nożna arka gdynia Motor Lublin piłka nożna mężczyzn sts puchar polski

PKO BP EKSTRAKLASA
9. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Korona Kielce 0-0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lech Poznań 0-2
GKS Katowice - Cracovia 0-3
Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3-2
Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3-4
Radomiak Radom - Piast Gliwice 1-0
Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1-1
Zagłębie Lubin - Motor Lublin 2-2
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok 0-1

Tabela:

1. Górnik 9 18 14-7
2. Cracovia 8 17 16-9
3. Wisła Płock 8 16 10-5
4. Jagiellonia 7 16 14-10
5. Korona 9 15 11-7
6. Lech 7 13 13-12
7. Legia 7 11 11-6
8. Radomiak 9 11 15-16
9. Zagłębie 8 10 16-13
10. Widzew 9 10 13-12
11. Motor 8 10 9-12
12. Pogoń 9 10 14-18
13. Bruk-Bet 9 9 11-13
14. Arka 9 9 5-10
15. Raków 7 7 7-11
16. Katowice 9 7 10-20
17. Lechia 9 6 18-22
18. Piast 7 4 3-7

