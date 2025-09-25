Oni w Polsce już nie pomieszkają. Zostali wydaleni i dostali zakaz wjazdu

Dwójka mężczyzn decyzją policji i straży granicznej została wydalona z Polski. Obcokrajowcy nie mają także możliwości wjazdu do krajów strefy Schengen.
Podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji poinformował, że w ostatnim czasie wydano dwie decyzje dotyczące wydalenia obcokrajoców z terytorium Polski.
Pierwszy przypadek dotyczył 37-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna został zatrzymany przez lubelską prewencję. Podczas niego policjanci ujawnili przy 37-latku marihuanę, haszysz oraz amfetaminę. Po sprawdzeniu danych Mołdawianina, okazało się, że przebywał on w Polsce nielegalnie.
- W związku z tym wystąpili do Straży Granicznej, która wydała decyzję zobowiązującą cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna otrzymał również roczny zakaz wjazdu do krajów Schengen - dodaje Gołębiowski.
Drugim wydalonym jest 38-letni obywatel Ukrainy. Podczas interwencji policjantów był agresywny i znieważył funkcjonariuszy na służbie oraz naruszył ich nietykalność. Jak ustalili mundurowi, to nie był pierwszy jego tego typu czyn.
Mężczyzna opuścił już Polskę. Dodatkowo otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i innych krajów Schengen.