Oni w Polsce już nie pomieszkają. Zostali wydaleni i dostali zakaz wjazdu

Podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji poinformował, że w ostatnim czasie wydano dwie decyzje dotyczące wydalenia obcokrajoców z terytorium Polski.

Pierwszy przypadek dotyczył 37-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna został zatrzymany przez lubelską prewencję. Podczas niego policjanci ujawnili przy 37-latku marihuanę, haszysz oraz amfetaminę. Po sprawdzeniu danych Mołdawianina, okazało się, że przebywał on w Polsce nielegalnie.

- W związku z tym wystąpili do Straży Granicznej, która wydała decyzję zobowiązującą cudzoziemca do opuszczenia kraju. Mężczyzna otrzymał również roczny zakaz wjazdu do krajów Schengen - dodaje Gołębiowski.

Drugim wydalonym jest 38-letni obywatel Ukrainy. Podczas interwencji policjantów był agresywny i znieważył funkcjonariuszy na służbie oraz naruszył ich nietykalność. Jak ustalili mundurowi, to nie był pierwszy jego tego typu czyn.

Mężczyzna opuścił już Polskę. Dodatkowo otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski i innych krajów Schengen.