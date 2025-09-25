Puławy remontują ulice. Pomagają państwowe dotacje

W dużej mierze dzięki środkom z budżetu centralnego, a dokładniej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, władze Puław zdecydowały się na przebudowę ul. 4 Pułku Piechoty oraz budowę nowego odcinka ul. Powstańców Listopadowych. Prace przy tej pierwszej ulicy już się rozpoczęły. Na miejscu, naprzeciwko ogródków działkowych, można spotkać ciężki sprzęt. Za przebudowę ponad 1,3 km drogi, nowy chodnik, ścieżkę rowerową, miejsca parkingowe, zatoki przystankowe, oświetlenie i deszczową kanalizację zwycięzca przetargu - kraśnicki Wod-Bud, otrzyma ponad 7,5 mln zł. Połowę kosztów opłaci państwo polskie. Prace powinny zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku.

Rządowa dotacja pomogła również w budowie ukończonego w lecie nowego odcinka wspomnianej ulicy Powstańców Listopadowych. Droga o długości 680 metrów połączyła ul. Kościka z Piękną. Oprócz asfaltowej nawierzchni pojawia się ścieżka rowerowa, chodnik, odwodnienie, oświetlenie i przejścia dla pieszych. Prace trwały od wiosny zeszłego roku, a zakończyły w połowie obecnego. Wykonawcą było konsorcjum firm PRD Puławy, Wod-Gaz i B. Sekita oraz Elgrid z Warszawy. Koszt przekroczył 5 mln zł.

W tym roku zakończy się również remont ul. Sadowej przy garażach na osiedlu Niwa. Ponad 130-metrowy odcinek bardzo zniszczonej, asfaltowej drogi, za ponad 700 tys. zł remontuje PRD Puławy z firmą Inżynieria Lądowa B. Sekita. W ramach zadania ułożono już większość zatok parkingowych i chodników, ulica zyskała również kanalizację deszczową. Całość powinna być ukończona w przyszłym miesiącu. Za całe zadanie płaci Miasto Puławy.

A jakich remontów możemy spodziewać się w roku 2026? Informacji potwierdzonych nie mamy, ale biorąc pod uwagę zlecone przez Zarząd Dróg Miejskich opracowania dokumentacji możemy przypuszczać, że w grę wchodzi ul. Tulipanowa na os. Włostowice (240 mb.), ul. Fabryczna na os. Wólka Profecka (90 mb.) czy też nowe rondo u zbiegu Pustej z Kołłątaja. W przyszłym roku gotowa powinna być także ul. 4 Pułku Piechoty, na którą czekają właściciele ogródków działkowych "Zacisze" i "Kępa".