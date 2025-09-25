Drugi dzień kongresu górniczego. Jakie wyzwania czekają sektor wydobywczy?

Od środy w Lublinie i częściowo na terenie kopalni Bogdanka odbywa się VI Polski Kongres Górniczy. Czwartek był dniem poświęconym obradom w sesjach tematycznych. W obliczu transformacji energetycznej nie sposób uciec od kwestii wyzwań, jakie czekają górnictwo w najbliższych latach i dekadach.
Podczas czwartkowych odczytów prelegenci zaprezentowali liczne dysertacje naukowe z obszaru górnictwa. Poruszano takie tematy jak wpływ regulacji UE dot. emisji metanu na funkcjonowanie kopalń węgla, transformacja zamykanych kopalń węgla w huby energii odnawialnej, możliwości utylizacji metanu, modernizacje zakładów przeróbki mechanicznej węgla, rekultywacja terenów pogórniczych, metale ziem rzadkich czy nowe technologie dla bezpieczeństwa i efektywności. Łącznie przez cały czwartek w salach Wydziału Ekonomicznego UMCS można było usłyszeć kilkadziesiąt referatów, głównie o tematyce prawa, surowców krytycznych oraz gospodarki obiegu zamkniętego.
Równolegle w Bogdance również toczono ożywione dyskusje naukowe, skupiając się na problematyce innowacji, bezpieczeństwa i odpowiedzialności środowiskowej. Prelegenci omawiali m.in. badania pozniszczeniowe skał z LW Bogdanka i praktyczny sposób ich wykorzystania, system zarządzania zagrożeniami naturalnymi w LW Bogdanka czy nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji centralnej. Wystąpienia uczestników tych sesji tematycznych było mocno specjalistyczne i techniczne.
Bogdanka to dziś jedyna w Polsce kopalnia węgla kamiennego przynosząca zyski. To swoisty ewenement w sektorze wydobywczym. Warto przypomnieć, że Bogdanka była jednym z ostatnich wielkich projektów górniczych w Polsce PRL – planowano wówczas stworzenie całego Lubelskiego Zagłębia Węglowego z siedmioma kopalniami. Ostatecznie, dzięki determinacji pracowników i kolejnym transformacjom, powstała i przetrwała tylko jedna kopalnia – obchodząca w tym roku jubileusz półwiecza Bogdanka. Do dziś rozwija się, adaptując do nowych realiów gospodarczych.
I wydaje się, że właśnie dlatego „pięćdziesięciolatka” spod Łęcznej otrzymała przywilej organizacji tegorocznego kongresu, który potrwa do jutra.