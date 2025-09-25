Cztery dworce z lubelskiego w nowym programie PKP

- Plany obejmują nie tylko modernizację istniejących dworców i budowę zupełnie nowych obiektów, ale także wykonanie bardzo potrzebnych i oczekiwanych przez pasażerów remontów oraz innych działań na mniejszą skalę - precyzuje spółka PKP. Na Lubelszczyźnie do programu zakwalifikowały się dworce w Lublinie, Radzyniu Podlaskim, Parczewie i Chotyłowie.

– Cieszę się ogromnie, że udało się uwzględnić w tym programie także nasz dworzec. Dziękuję ministrowi infrastruktury oraz zarządowi PKP za tę decyzję, która z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu podróżnych i rozwoju naszego terenu - mówi z zadowoleniem Daniel Grochowski, wójt gminy Radzyń Podlaski. Przypomnijmy, że w Bedlnie pociągi zaczęły się zatrzymywać w 2017 roku po kilkunastu latach przerwy. Przy stacji znajduje się zabytkowy dworzec, ale pozostaje zamknięty.

Model współpracy w programie zakłada, że zdecydowaną większość kosztów przebudowy lub remontu dworca poniesie spółka PKP, a po zakończeniu inwestycji takim budynkiem będzie zarządzał bezpośrednio samorząd lub PKP.



Program rusza w tym roku. Jego koszt wynosi 1,4 mld zł netto.