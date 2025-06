Piłkarki Górnika Łęczna z powołaniami do reprezentacji

Trenerem reprezentacji Polski jest pochodzący z Białej Podlaskiej Marcin Kasprowicz. Przypomnijmy, że były trener m.in. AZS PSW Biała Podlaska kilka miesięcy temu doprowadził reprezentację U-17 do ćwierćfinału mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej.

Teraz przed Kasprowiczem kolejne wyzwanie w postaci mistrzostw Europy U-19. Będzie to wyjątkowy turniej, bo jego areną będzie Podkarpacie. Mecze będą rozgrywane na czterech stadionach – w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Mielcu i Rzeszowie. W stolicy województwa podkarpackiego odbędzie się mecz wieńczący tę imprezę.

Biało-Czerwone trafiły do grupy A, która jest uważana za bardzo wymagającą. Polki rozpoczną rywalizację w Euro od spotkania z Włochami, które jest zaplanowane na niedzielę na godz. 18. Trzy dni później nasze piłkarki zmierzą się z Francuzkami, a fazę grupową zakończą 21 czerwca pojedynkiem ze Szwecją. Wszystkie mecze będą pokazywane na antenie TVP Sport.

Marcin Kasprowicz powołał na ten turniej dwie zawodniczki GKS Górnika Łęczna. Między słupkami polskiej bramki ma szansę stanąć Sandra Urbańczyk, a w pomocy zagra Inez Sikora. Co ciekawe, ta pierwsza będzie piłkarką Górnika jeszcze tylko przez kilka dni, bo już wiadomo, że w przyszłym sezonie znajdzie sobie nowego pracodawcę.

Miła wiadomość trafiła także do Pauliny Tomasiak. Napastniczka Górnika otrzymała powołanie do szerokiej kadry na mistrzostwa Europy, które w lipcu zostaną rozegrane w Szwajcarii.

Nina Patalon, selekcjonerka naszej kadry, wąski skład ma podać dzisiaj. Ostatnie występy Tomasiak z orzełkiem na piersiach były wyśmienite, więc można spodziewać się, że Tomasiak utrzyma miejsce w składzie reprezentacji. Przypomnijmy, że Biało-Czerwone w fazie grupowej seniorskiego Euro zagrają z Niemkami (4 lipca, St. Gallen), Szwedkami (8 lipca, Lucerna) i Dunkami (12 lipca, Lucerna).

Oliwia Rapacka wraca do Łęcznej

Po serii odejść z Górnika Łęczna czas wreszcie na pozytywne wiadomości. Przypomnijmy, że wcześnie klub ogłosił pożegnanie z Marcjanną Zawadzką, Dominiką Dereń, Katją Skupień, Clarissą Kirsch-Downs, Sandrą Urbańczyk, Aleksandrą Posiewką, Anną Gliszczyńską, Wiktorią Skrzypczak oraz Leną Marczak. Teraz poinformowano, że Górnik zostanie wzmocniony Oliwią Rapacką. 27-latka ostatni sezon spędziła w greckim Panathinaikosie Ateny. – Wspaniałe uczucie być tutaj ponownie. Cieszę się, że tu wróciłam. Miałam sezon przerwy od gry w Łęcznej. Pojechałam po nową przygodę, poznać nową ligę i nauczyć się nowych rzeczy. Wszystko to udało się zrealizować. Wracam do Łęcznej pełna nowej energii, motywacji do zdobycia mistrzostwa. Cała wiosenna runda pokazała, ze w naszej drużynie jest duży potencjał i zasługujemy na mistrza Polski. I właśnie po to przyjechałam ponownie do Łęcznej. Chcę wywalczyć mistrzostwo Polski – powiedziała klubowym mediom Oliwia Rapacka.