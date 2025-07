W kadrze na Euro znalazła się jedna zawodniczka Górnika Łęczna. To Paulina Tomasiak, która w bardzo dobrym stylu wprowadziła się do drużyny. 23-latka, jak cała nasza drużyna, udała się do Szwajcarii w bardzo dobrym humorze. W końcu, w ostatnim meczu kontrolnym z Ukrainą zdobyła gola i zaliczyła asystę. Polski w próbie generalnej pokonały rywalki 4:0.

– Nie popadamy w hurraoptymizm, ale jesteśmy zadowolone, że rzeczy, nad którymi chciałyśmy pracować w dużym stopniu zostały zrealizowane oraz że zakończyliśmy ten mecz skutecznie – mówi Nina Patalon.

A czy są jeszcze jakieś znaki zapytania odnośnie podstawowej jedenastki na pierwsze spotkanie? – Już kiedy losujemy naszych rywali wiemy, jak mecz może wyglądać. Jedynym i kluczowym aspektem wyboru składu będzie stan zdrowia piłkarek i ich dyspozycja dnia. Taka pierwsza jedenastka, która się rysuje, to zawsze coś może się wydarzyć. Do samego końca trzeba czekać z decyzją. Nie ma wielkich tajemnic, bo od grudnia wiemy, z kim gramy. Staraliśmy się doskonalić pewne aspekty, żeby być gotowym na mecz – dodaje trenerka reprezentacji Polski.

A czego się spodziewa po pierwszych rywalkach? – Nie szukałabym żadnych analogii z poprzednimi meczami. To są finały mistrzostw Europy. To jest nieco inna stawka, baraże to też być albo nie być, natomiast tutaj gramy mecz na otwarcie. Nasze skupienie i samo przygotowanie jest nieco inne. Skupiamy się na naszym zespole, na tym, żeby przygotować się i rozegrać spotkanie dokładnie tak, jak chcemy – dodaje selekcjonerka Biało-Czerwonych.

– My chcemy bardzo dobrze grać w piłkę. Zawsze można mieć dwa podejścia, ja skupiam się na tym, że dla nas musi być jasna i czytelna droga, którą idziemy. Zadania dla każdej zawodniczki i dla zespołu. Nie chcemy patrzeć na szczyt góry, bo on wydaje się odległy. Ale chcemy mieć jasną i konkretną drogę, którą będziemy szli z pewnością, że zmierzamy w dobrym kierunku – wyjaśnia Nina Patalon.

Nasza reprezentacja po raz pierwszy wystąpi na mistrzostwach Europy. Impreza rozgrywana jest w Szwajcarii. Oprócz piątkowego spotkania z Niemcami Biało-Czerwone zagrają jeszcze ze Szwecją i Danią. Pierwsze zawody zaplanowano na 8 lipca (wtorek, godz. 21), a z Dunkami Polki zmierzą się 12 lipca (sobota, również o godz. 21). Te mecze odbędą się na stadionie w Lucernie. Do fazy pucharowej, jak zwykle awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy. Jeżeli ta sztuka uda się Polkom, które grają w grupie C, to w kolejnej fazie będą je czekać pojedynki z zespołami występującymi w grupie D (Holandia, Walia, Anglia i Francja).

Starcie Polska – Niemcy będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport już od 20.10. Z kolei od 20.50 także na TVP 1. Ponadto transmisja będzie dostępna w internecie pod adresem sport.tvp.pl.

KADRA REPREZENTACJI POLSKI NA EURO

Bramkarki: Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin), Kinga Szemik (West Ham United), Kinga Seweryn (GKS Katowice). Obrończynie: Kayla Adamek (Ottawa Rapid), Paulina Dudek (PSG), Sylwia Matysik (1. FC Koeln), Emilia Szymczak (FC Barcelona), Martyna Wiankowska (FC Koeln), Oliwia Woś (FC Basel), Wiktoria Zieniewicz (FC Basel). Pomocniczki: Adriana Achcińska (1. FC Koeln), Martyna Brodzik (Pogoń Szczecin), Dominika Grabowska (TSG 1899 Hoffenheim), Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91), Milena Kokosz (Asane), Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt), Klaudia Słowińska (GKS Katowice). Napastniczki: Klaudia Jedlińska (Dijon FCO), Nadia Krezyman (Dijon FCO), Natalia Padilla-Bidas (Sevilla FC), Ewa Pajor (FC Barcelona), Paulina Tomasiak (GKS Górnik Łęczna), Weronika Zawistowska (Bayern Monachium).