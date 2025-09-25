Narkotyki w lodówce. 45-latek z Chełma w rękach policji

W miniony wtorek policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie weszli do mieszkania 45-latka, podejrzewając, że może ukrywać środki odurzające. Przeczucie funkcjonariuszy okazało się trafne. W lodówce znaleźli białą krystaliczną substancję oraz susz roślinny. Badania wykazały, że była to amfetamina w ilości pozwalającej na przygotowanie ponad 140 dilerskich porcji oraz marihuana.

– Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności – przypomina nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Na razie pozostaje pod policyjnym dozorem. Jak tłumaczył, narkotyki miały służyć „na własny użytek”.

Sprawa jest w toku, a śledczy nie wykluczają kolejnych czynności.