30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz

Historia Radia Centrum sięga jeszcze czasów, gdy działało jako radiowęzeł, obejmujący swoim zasięgiem pięć największych uczelni w mieście. Z biegiem lat, a dokładnie w 1995 roku, przerodził on się w profesjonalną stację radiową, która dziś ma siedzibę w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka".

Choć początki Radia Centrum nierozerwalnie związane są ze środowiskiem akademickim, to jego program przyciąga nie tylko studentów. Na antenie można usłyszeć wiadomości z uczelni, ale także informacje z miasta, relacje sportowe, rozmowy z artystami i audycje autorskie.

Miejsce, które wychowuje dziennikarzy

Dla wielu młodych ludzi praca w Radiu Centrum to pierwszy krok w zawodzie dziennikarza. Studenci, którzy rozpoczynają tam swoją przygodę, często po studiach trafiają do lokalnych i ogólnopolskich redakcji.

– Do radia przyszłam z dość pustym CV, ale z ogromną chęcią przygody i sprawdzenia się w roli dziennikarki – wspomina Julia Kaproń, szefowa Redakcji Informacyjno-Kulturalnej. – To dobre miejsce, by nauczyć się profesjonalnego dziennikarstwa i zdobyć doświadczenie, które później otwiera wiele drzwi.

Wspomnienia i pokolenia

Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w Chatce Żaka. Spotkali się tam dawni i obecni radiowcy, by wspólnie świętować, wspominać początki i snuć plany na przyszłość. Nie zabrakło wystawy podsumowującej trzy dekady działalności, przemówień, podziękowań, tortu oraz koncertu z solidną dawką rockowych brzmień.

– Jubileusz to doskonała okazja do wspomnień i podsumowań – powiedział rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. – Cieszę się, że tak wiele osób, które tworzyły to radio przez lata, przyjechało do Lublina, by razem świętować. Radio Centrum jest ważną częścią naszej uczelni i będziemy wspierać jego rozwój.

Do radiowych wspomnień wrócił także prof. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej:

– Słuchałem Radia Centrum jeszcze w czasach, gdy działało jako radiowęzeł. To właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszałem Republikę czy „Nie płacz Ewka” Perfectu. Te piosenki towarzyszyły nam podczas nauki do egzaminów – tworzyły klimat studenckich lat.

Rozgłośnia, należąca do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od października 1995 roku nadaje na częstotliwości 98,2 MHz. Program dostępny jest również w Internecie.