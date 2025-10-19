30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz

Najwięcej rocka w mieście, pasja, odkrywanie siebie i przyjaźnie na całe życie – takie jest Akademickie Radio Centrum, które w tym roku obchodzi 30-lecie swojej obecności na antenie. Dla jednych to kuźnia talentów, dla innych symbol niezależnego, studenckiego ducha Lublina.
Historia Radia Centrum sięga jeszcze czasów, gdy działało jako radiowęzeł, obejmujący swoim zasięgiem pięć największych uczelni w mieście. Z biegiem lat, a dokładnie w 1995 roku, przerodził on się w profesjonalną stację radiową, która dziś ma siedzibę w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka".
Choć początki Radia Centrum nierozerwalnie związane są ze środowiskiem akademickim, to jego program przyciąga nie tylko studentów. Na antenie można usłyszeć wiadomości z uczelni, ale także informacje z miasta, relacje sportowe, rozmowy z artystami i audycje autorskie.
Miejsce, które wychowuje dziennikarzy
Dla wielu młodych ludzi praca w Radiu Centrum to pierwszy krok w zawodzie dziennikarza. Studenci, którzy rozpoczynają tam swoją przygodę, często po studiach trafiają do lokalnych i ogólnopolskich redakcji.
– Do radia przyszłam z dość pustym CV, ale z ogromną chęcią przygody i sprawdzenia się w roli dziennikarki – wspomina Julia Kaproń, szefowa Redakcji Informacyjno-Kulturalnej. – To dobre miejsce, by nauczyć się profesjonalnego dziennikarstwa i zdobyć doświadczenie, które później otwiera wiele drzwi.
Wspomnienia i pokolenia
Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w Chatce Żaka. Spotkali się tam dawni i obecni radiowcy, by wspólnie świętować, wspominać początki i snuć plany na przyszłość. Nie zabrakło wystawy podsumowującej trzy dekady działalności, przemówień, podziękowań, tortu oraz koncertu z solidną dawką rockowych brzmień.
– Jubileusz to doskonała okazja do wspomnień i podsumowań – powiedział rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. – Cieszę się, że tak wiele osób, które tworzyły to radio przez lata, przyjechało do Lublina, by razem świętować. Radio Centrum jest ważną częścią naszej uczelni i będziemy wspierać jego rozwój.
Do radiowych wspomnień wrócił także prof. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej:
– Słuchałem Radia Centrum jeszcze w czasach, gdy działało jako radiowęzeł. To właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszałem Republikę czy „Nie płacz Ewka” Perfectu. Te piosenki towarzyszyły nam podczas nauki do egzaminów – tworzyły klimat studenckich lat.
Rozgłośnia, należąca do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od października 1995 roku nadaje na częstotliwości 98,2 MHz. Program dostępny jest również w Internecie.