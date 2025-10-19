Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

30 lat w eterze. Radio Centrum świętuje jubileusz

Katarzyna Nakonieczna
30-lecie Radia Centrum
Najwięcej rocka w mieście, pasja, odkrywanie siebie i przyjaźnie na całe życie – takie jest Akademickie Radio Centrum, które w tym roku obchodzi 30-lecie swojej obecności na antenie. Dla jednych to kuźnia talentów, dla innych symbol niezależnego, studenckiego ducha Lublina.

Historia Radia Centrum sięga jeszcze czasów, gdy działało jako radiowęzeł, obejmujący swoim zasięgiem pięć największych uczelni w mieście. Z biegiem lat, a dokładnie w 1995 roku, przerodził on się w profesjonalną stację radiową, która dziś ma siedzibę w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka". 

Choć początki Radia Centrum nierozerwalnie związane są ze środowiskiem akademickim, to jego program przyciąga nie tylko studentów. Na antenie można usłyszeć wiadomości z uczelni, ale także informacje z miasta, relacje sportowe, rozmowy z artystami i audycje autorskie.

Miejsce, które wychowuje dziennikarzy

Dla wielu młodych ludzi praca w Radiu Centrum to pierwszy krok w zawodzie dziennikarza. Studenci, którzy rozpoczynają tam swoją przygodę, często po studiach trafiają do lokalnych i ogólnopolskich redakcji.

– Do radia przyszłam z dość pustym CV, ale z ogromną chęcią przygody i sprawdzenia się w roli dziennikarki – wspomina Julia Kaproń, szefowa Redakcji Informacyjno-Kulturalnej. – To dobre miejsce, by nauczyć się profesjonalnego dziennikarstwa i zdobyć doświadczenie, które później otwiera wiele drzwi.

Wspomnienia i pokolenia

Uroczysta gala jubileuszowa odbyła się w Chatce Żaka. Spotkali się tam dawni i obecni radiowcy, by wspólnie świętować, wspominać początki i snuć plany na przyszłość. Nie zabrakło wystawy podsumowującej trzy dekady działalności, przemówień, podziękowań, tortu oraz koncertu z solidną dawką rockowych brzmień.

– Jubileusz to doskonała okazja do wspomnień i podsumowań – powiedział rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. – Cieszę się, że tak wiele osób, które tworzyły to radio przez lata, przyjechało do Lublina, by razem świętować. Radio Centrum jest ważną częścią naszej uczelni i będziemy wspierać jego rozwój.

Do radiowych wspomnień wrócił także prof. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej:

– Słuchałem Radia Centrum jeszcze w czasach, gdy działało jako radiowęzeł. To właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszałem Republikę czy „Nie płacz Ewka” Perfectu. Te piosenki towarzyszyły nam podczas nauki do egzaminów – tworzyły klimat studenckich lat.

Rozgłośnia, należąca do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od października 1995 roku nadaje na częstotliwości 98,2 MHz. Program dostępny jest również w Internecie.

 

Bartosz Wolski wierzy, że Motor wkrótce wyjdzie na prostą

Bartosz Wolski (Motor Lublin): Mocno wierzę, że będzie już tylko lepiej

Miało być przełamanie, a było lanie. W piątkowy wieczór Motor przegrał u siebie z GKS Katowice aż 2:5. Lublinianie muszą się szybko pozbierać, bo już w kolejny piątek czeka ich następne domowe spotkanie, tym razem z Widzewem Łódź.
zdjęcie ilustracyjne

Radny sejmiku walczy o Lubelski Bon Turystyczny. Chce poznać protokoły z konsultacji

Radny sejmiku Wojciech Sosnowski (KO) nadal walczy o Lubelski Bon Turystyczny. W czerwcu zarząd województwa odpowiedział, że „prowadzi analizę zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania”. Radny dopytuje teraz o efekty.
basen Jelonek

Awaria. Basen w Parczewie nieczynny

Basen Jelonek w Parczewie zamknięty. Powodem jest awaria.
Chełmianka zremisowała ze Starem Starachowice. "Są sytuacje, brakuje skuteczności"

Chełmianka zremisowała ze Starem Starachowice. "Są sytuacje, brakuje skuteczności"

Kolejna strata punktów Chełmianki. Tym razem drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego zremisowała na wyjeździe ze Starem Starachowice 1:1.
Końskowolski kiermasz cieszy się popularnością nie tylko wśród wielbicieli ogrodów
Końskowola

Zapraszają na Jesienny Kiermasz Ogrodnictwa i Produktów Regionalnych

W niedzielę, 19 października, na terenie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbędzie się tradycyjny Jesienny Kiermasz Ogrodnictwa i Produktów Regionalnych. Wydarzenie od lat przyciąga miłośników ogrodnictwa, lokalnych smaków i rodzinnej atmosfery.
Ścianę w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska przy ul. Wołyńskiej 69, zdobią fotografie tych, którzy odnaleźli już swój dom, tam gdzieś na górze
Chełm

Między karetką a godnością. Ostatni dzień pana Adama

Nie miał domu, ale miał adres. Nie miał rodziny, ale miał ludzi, którzy się o niego martwili. Kiedy zachorował, walczył – z bólem, z nowotworem, z poczuciem bycia niewidzialnym. Zmarł pomiędzy dwiema instytucjami: szpitalem, który nie mógł go zatrzymać, i schroniskiem, które nie mogło go przyjąć.
W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31

Azoty Puławy pokonały Zagłębie Lubin

W meczu o podwójną stawkę Azoty Puławy, dość szczęśliwie, pokonały Zagłębie Lubin 32:31
Zegarmistrz z szyldem kultowego „Murzynka”.
Reportaż

Dusze zaklęte w zegarkach. Historia lubelskiego „Murzynka”

- Wykonuję zawód na wymarciu, ale wierzę, że zegarki mają dusze – opowiada zegarmistrz Tomasz Kaczmarek. Odwiedziliśmy go w jego zakładzie z szyldem kultowego „Murzynka”.
Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata
Lublin
galeria

Aleksander Kwaśniewski na KUL o wyzwaniach współczesnego świata

Były prezydent gościł na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w sobotę, 18 października. Podczas swojej wizyty wygłosił wykład pt. „Świat wobec nowych wyzwań”.
Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia
galeria

Lubelska Icemania rozpoczęła sezon. Ceny biletów i godziny otwarcia

Dobra wiadomość dla miłośników jazdy na łyżwach. W sobotę, 18 października, ruszyło lodowisko Icemania przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie.

PGE Start pokonał rywali z Torunia dopiero po dogrywce

PGE Start Lublin po dramatycznym spotkaniu pokonał Arrivę Lotto Twarde Pierniki Toruń

Torunianie przyjechali do Lublina głodni zwycięstw. Poprzednie dwa ligowe spotkania zakończyły się ich porażkami. Tak też skończyła się również wizyta w hali Globus, chociaż trzeba zaznaczyć, że Arriva była bardzo blisko premierowego triumfu.
Marcin Pigiel miał duży udział przy bramce na 2:2

Niemal 70 minut gry w liczebnej przewadze i „wielbłąd” bramkarza. Avia tylko zremisowała z Siarką

Jeżeli od 26 minuty grasz 11 na 10 i nie zdobywasz trzech punktów, to trudno mówić o udanym meczu. Avia prowadziła w Tarnobrzegu 1:0, ale ambitni gospodarze pokazali charakter. Siarka odpowiedziała dwoma golami, a żółto-niebiescy dopiero w końcówce uratowali remis dzięki „wielbłądowi” bramkarza.
Podlasie wywalczyło w Świdniku cenne trzy punkty

Poczwórna zmiana w pierwszej połowie nie pomogła, Podlasie lepsze od Świdniczanki

Podlasie już po 26 minutach derbowego spotkania ze Świdniczanką wypracowało sobie dwa gole zaliczki. Goście długo kontrolowali sytuację na boisku, ale w samej końcówce jeszcze najedli się trochę strachu. Ostatecznie wygrali 2:1.
Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki
ZDJĘCIA
galeria

Fantastyczny weekend w Lublinie trwa. Przenieś się do świata baśni i fantastyki

Targi Lublin po raz kolejny zmieniły się w centrum wyobraźni, gdzie spotykają się światy znane z książek, filmów, komiksów i gier. Tysiące fanów fantastyki z całej Polski przyjechało na tegoroczną edycję StarFest 2025, by wspólnie świętować pasję do wszystkiego, co niezwykłe.

