Motor, Górnik Łęczna i Avia znają rywali w I rundzie STS Pucharu Polski

Na wtorek planowane było losowanie pierwszej rundy STS Pucharu Polski. W grze na tym etapie rozgrywek są trzy drużyny z województwa lubelskiego: Motor Lublin, Górnik Łęczna oraz Avia. Najmocniejszego rywala trafili zielono-czarni, którzy podejmą Cracovię. Żółto-biało-niebiescy znowu zagrają z Arką, a do Świdnika przyjedzie Ruch Chorzów.
Motor zaczynał nowy sezon PKO BP Ekstraklasy od domowego spotkania z Arką Gdynia. Zgodnie z terminarzem rewanż jest planowany na początek grudnia.
Drużyna trenera Dawida Szwargi wcześniej będzie miała jednak okazję odpłacić rywalom za porażkę 0:1. Obie ekipy tym razem zmierzą się nad morzem.
Ciekawie zapowiada się też mecz pierwszej rundy w Łęcznej. Górnik trafił na będącą od początku rozgrywek w formie Cracovię. „Pasy” po pięciu seriach gier mają na koncie 10 punktów i zajmują pozycję wicelidera tabeli.
Drugi rok z rzędu do Świdnika przyjedzie za to Ruch. Chorzowianie przed rokiem wyeliminowali Avię z Pucharu Polski po wygranej 3:1, ale w drugiej rundzie. Tym razem oba zespoły zmierzą się ciut wcześniej.
Spotkania na tym etapie rozgrywek planowane są na dni 23-25 września.
Pary I rundy STS Pucharu Polski:
Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków
Miedź Legnica – Pogoń Siedlce
Avia Świdnik – Ruch Chorzów
Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie
Gryf Słupsk – Polonia Warszawa
Stal Rzeszów – Korona Kielce
Lechia Tomaszów Mazowiecki – Śląsk Wrocław
ŁKS Łomża – Odra Opole
Legia II Warszawa – Górnik Zabrze
Małapanew Ozimek – Znicz Pruszków
Górnik Łęczna – Cracovia
Korona II Kielce – Piast Gliwice
Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz
Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk
Kotwica Kołobrzeg (wycofanie) - Pogoń Szczecin
Miedź II Legnica – Świt Szczecin
Arka Gdynia – Motor Lublin
LKS II Goczałkowice Zdrój – Stal Stalowa Wola
GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała
Radomiak Radom – Zagłębie Lubin
Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź
Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice
Warta Poznań – Polonia Bytom
GKS Katowice – Wisła Płock
ŁKS Łódź – Chrobry Głogów
Stal Mielec – Puszcza Niepołomice