Motor, Górnik Łęczna i Avia znają rywali w I rundzie STS Pucharu Polski

Motor zaczynał nowy sezon PKO BP Ekstraklasy od domowego spotkania z Arką Gdynia. Zgodnie z terminarzem rewanż jest planowany na początek grudnia.

Drużyna trenera Dawida Szwargi wcześniej będzie miała jednak okazję odpłacić rywalom za porażkę 0:1. Obie ekipy tym razem zmierzą się nad morzem.

Ciekawie zapowiada się też mecz pierwszej rundy w Łęcznej. Górnik trafił na będącą od początku rozgrywek w formie Cracovię. „Pasy” po pięciu seriach gier mają na koncie 10 punktów i zajmują pozycję wicelidera tabeli.

Drugi rok z rzędu do Świdnika przyjedzie za to Ruch. Chorzowianie przed rokiem wyeliminowali Avię z Pucharu Polski po wygranej 3:1, ale w drugiej rundzie. Tym razem oba zespoły zmierzą się ciut wcześniej.

Spotkania na tym etapie rozgrywek planowane są na dni 23-25 września.

Pary I rundy STS Pucharu Polski:

Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków

Miedź Legnica – Pogoń Siedlce

Avia Świdnik – Ruch Chorzów

Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie

Gryf Słupsk – Polonia Warszawa

Stal Rzeszów – Korona Kielce

Lechia Tomaszów Mazowiecki – Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża – Odra Opole

Legia II Warszawa – Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek – Znicz Pruszków

Górnik Łęczna – Cracovia

Korona II Kielce – Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk

Kotwica Kołobrzeg (wycofanie) - Pogoń Szczecin

Miedź II Legnica – Świt Szczecin

Arka Gdynia – Motor Lublin

LKS II Goczałkowice Zdrój – Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź

Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań – Polonia Bytom

GKS Katowice – Wisła Płock

ŁKS Łódź – Chrobry Głogów

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice