Motor, Górnik Łęczna i Avia znają rywali w I rundzie STS Pucharu Polski

Motor znowu zagra z Arką Gdynia, tym razem na wyjeździe
Motor znowu zagra z Arką Gdynia, tym razem na wyjeździe (fot. DW)

Na wtorek planowane było losowanie pierwszej rundy STS Pucharu Polski. W grze na tym etapie rozgrywek są trzy drużyny z województwa lubelskiego: Motor Lublin, Górnik Łęczna oraz Avia. Najmocniejszego rywala trafili zielono-czarni, którzy podejmą Cracovię. Żółto-biało-niebiescy znowu zagrają z Arką, a do Świdnika przyjedzie Ruch Chorzów.

Motor zaczynał nowy sezon PKO BP Ekstraklasy od domowego spotkania z Arką Gdynia. Zgodnie z terminarzem rewanż jest planowany na początek grudnia.

Drużyna trenera Dawida Szwargi wcześniej będzie miała jednak okazję odpłacić rywalom za porażkę 0:1. Obie ekipy tym razem zmierzą się nad morzem.

Ciekawie zapowiada się też mecz pierwszej rundy w Łęcznej. Górnik trafił na będącą od początku rozgrywek w formie Cracovię. „Pasy” po pięciu seriach gier mają na koncie 10 punktów i zajmują pozycję wicelidera tabeli.

Drugi rok z rzędu do Świdnika przyjedzie za to Ruch. Chorzowianie przed rokiem wyeliminowali Avię z Pucharu Polski po wygranej 3:1, ale w drugiej rundzie. Tym razem oba zespoły zmierzą się ciut wcześniej.

Spotkania na tym etapie rozgrywek planowane są na dni 23-25 września.

Pary I rundy STS Pucharu Polski:

Siarka Tarnobrzeg – Hutnik Kraków

Miedź Legnica – Pogoń Siedlce

Avia Świdnik – Ruch Chorzów

Flota Świnoujście – GKS Jastrzębie

Gryf Słupsk – Polonia Warszawa

Stal Rzeszów – Korona Kielce

Lechia Tomaszów Mazowiecki – Śląsk Wrocław

ŁKS Łomża – Odra Opole

Legia II Warszawa – Górnik Zabrze

Małapanew Ozimek – Znicz Pruszków

Górnik Łęczna – Cracovia

Korona II Kielce – Piast Gliwice

Polonia Środa Wielkopolska – Olimpia Grudziądz

Odra Bytom Odrzański – Wisła Kraków

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Lechia Gdańsk

Kotwica Kołobrzeg (wycofanie) - Pogoń Szczecin

Miedź II Legnica – Świt Szczecin

Arka Gdynia – Motor Lublin

LKS II Goczałkowice Zdrój – Stal Stalowa Wola

GKS Wikielec – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Widzew Łódź

Beskid Andrychów – Chojniczanka Chojnice

Warta Poznań – Polonia Bytom

GKS Katowice – Wisła Płock

ŁKS Łódź – Chrobry Głogów

Stal Mielec – Puszcza Niepołomice

PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

