Motor Lublin ma w sztabie trzech nowych trenerów

Kotwica urodził się w Kraśniku i w tamtejszym MUKS zaczynał karierę piłkarską. Znany jest przede wszystkim z występów w Puszczy Niepołomice i Stali Rzeszów.

Chociaż były pomocnik ma obecnie tylko 34 lata, to już w lecie 2023 roku zdecydował się zawiesić buty na kołku. Wcześniej zdążył rozegrać 197 meczów na poziomie II ligi oraz 68 na zapleczu ekstraklasy. Przygodę z trenerką rozpoczął w Stali, a później przeniósł się do Rakowa, gdzie był drugim szkoleniowcem w zespołach U17 i U19. W Motorze będzie pełnił funkcję asystenta.

Onuoha ma 28 lat, a pracę w roli trenera rozpoczął w Legii Warszawa jako analityk. Pracował również w: Rakowie Częstochowa, Wiśle Płock i Zagłębiu Lubin. W swoim CV ma również Miedź II Legnica, gdzie był drugim szkoleniowcem oraz reprezentację Polski kobiet (odpowiadał za analizę rywalek). Ostatnio prowadził za to trzecioligową Unię Tarnów. „Jaskółki” w ostatniej chwili przystąpiły do rozgrywek i grały bardzo młodym składem. Stąd z hukiem zleciały z ligi. W całym sezonie ekipa z Tarnowa wygrała tylko dwa mecze i w sumie uzbierała ledwie 10 punktów. Onuoha w Lublinie również będzie asystentem.

Król zaczynał w angielskim AFC Wimbledon, gdzie szkolił bramkarzy w drużynach młodzieżowych. Później pracował w akademii Crystal Palace. W 2018 roku wylądował w Lubinie. W akademii Zagłębia był koordynatorem szkolenia bramkarzy. Dwa lata później zaczął również pomagać w pierwszym zespole „Miedziowych” jako trener odpowiedzialny za bramkarzy. W Lublinie Król zastąpi Jarosława Tkocza, który ledwie po kilku miesiącach rozstał się z żółto-biało-niebieskimi.

– Uzupełniliśmy nasz sztab trzema ludźmi. Odszedł Nicolas Mazur, który pełnił rolę tłumacza. Jacques i Kiki są już długo w Polsce, więc muszą znać angielski i to będzie dobre dla ich rozwoju, muszą się usamodzielnić, a to będzie kolejny krok. Jeżeli chodzi o pozycję trenera bramkarzy, to dołączył do nas Tomek Król, a pozycję Roberta Kazubskiego zajął Marcel Kotwica, który ostatnio był w Rakowie – wyjaśnia Mateusz Stolarski.