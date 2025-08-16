Motor Lublin - Piast Gliwice 0:0

Motor: Brkić - Wójcik, Matthys, Ede, Luberecki (78 Palacz), Łabojko (71 Samper), Wolski, Rodrigues (64 Karasek), Król, Czubak (64 Dadashov), Ndiaye (64 vanHoeven).

Piast: Plach - Twumasi, Czerwiński (69 Rivas), Drapiński, Lewicki, Chrapek, Dziczek, Boisgard (69 Tomasiewicz), Jirka (78 Leśniak), Sanca (78 Vallejo), Barkovskiy (78 Mucha).

Żółte kartki: Ndiaye, Dadashov, Ede - Boisgard, Twumasi.

Czerwona kartka: Karasek (Motor, 80 min, za kopnięcie rywala w twarz).

Sędziuje: Karol Arys (Szczecin).

Widzów: 13293.

Rezerwowi:

Motor: Tratnik, Stolarski, Meyer, Palacz, Samper, Scalet, Karasek, van Hoeven, Haxha, Dadashov.

Piast: Szymański, Rychta, Rivas, Pitan, Lubowiecki, Tomasiewicz, Mucha, Daniel, Borowski, Leśniak, Vallejo.

---------------------------------------

90+6' Koniec meczu.

90+5' Kolejny strzał, tym razem Lewicki i znowu wysoko nad bramką.

90+4' Kolejna strata Ede, a za chwilę Tomasiewicz nad bramką.

90+3' Chrapek z dystansu nad bramką.

90+2' Vallejo głową, ale do ziemi i łapie Brkic.

90+2' Motor wybija już na uwolnienie, teraz aut dla Piasta.

90' Mecz potrwa jeszcze 5 minut.

90' Znowu rajd Ede, który młody obrońca kończy fatalnym podaniem i musi łapać rywala, żeby przerwać kontrę. Kartka.

89' Chrapek "mięciutko" w pole karne, za chwilę wrzuca Twumasi, łapie Brkić.

88' Dadashov fauluje, wścieka się, że sędzia wcześniej nie zobaczył faulu i ogląda kartkę. A Piast będzie miał groźny rzut wolny.

87' Fatalne wybicie bramkarza, na aut.

86' Brkić chwilę na murawie, ale już się pozbierał bramkarz gospodarzy.

86' Centrę zamyka Rivas, ale uderza już zza linii końcowej.

85' Chrapek zagrał tyłem do bramki, odwrócił się, uderzył, ale po rykoszecie będzie rożny.

80' Środek boiska, Karasek wysoko podnosi nogę i trafia w twarz Tomasiewicza. Sędzia od razu wyrzuca pomocnika Motoru z boiska.

80' Fatalne podanie Króla, zanosiło się na groźną kontrę, ale skrzydłowy zagrał bardzo źle.

77' Przerwa na uzupełnienie płynów. Palacz za Lubereckiego.

76' Wolski zablokowany, po zagraniu wzdłuż bramki van Hoevena wybija Piast.

75' Rajd Ede, ale akcja Motoru nie kończy się strzałem. Za chwilę kontra, Barkovskiy zatrzymany przez Lubereckiego bez faulu.

74' Sanca centruje z lewej flanki prosto w bramkarza Motoru.

71' Błąd Ede, Łabojko ratuje sytuację faulem i ogląda kartkę. A na koniec schodzi z boiska, wchodzi Samper.

67' Znowu aktywny van Hoeven, odbiera piłkę Czerwińskiemu, ale Dadashov na spalonym.

65' Od razu świetny drybling van Hoevena, Twumasi przerywa akcję faulem i jest kartka.

64' Potrójna zmiana w ekipie gospodarzy. Schodzą: Czubak, Rodrigues i Ndiaye, a wchodzą Dadashov, Karasek i van Hoeven.

63' Rodrigues podaje "zewniakiem" do Ndiaye, ale Drapiński ciut szybszy. Wybija piłkę, a i tak był faulowany.

62' Jirka centruje prosto w ręce Brkicia.

61' Teraz zanosiło się na groźną kontrę Piasta, ale Ndiaye przerywa akcję rywali faulem i ogląda żółtą kartkę.

60' Król już mijał Lewickiego, ale obrońca Piasta w ostatniej chwili wybija piłkę na rzut rożny.

58' Fatalne podanie Czerwińskiego, który oddaje piłkę rywalom, a Motor wychodzi z kontrą 4 na 3. Akcję kończy Czubak, niestety kończy strzałem niecelnym.

57' Ufffff centra na piąty metr, Sanca uderza głową, ale obok słupka.

56' Kolejny rożny dla Piasta.

55' Wreszcie coś wydarzyło się pod bramką Piasta. Łabojko wrzuca w pole karne do Czubaka, ten uderza obok bramki. Ostatecznie i tak był jednak spalony.

53' Kolejny atak Piasta, Jirka zagrywa w pole karne, ale pierwszy przy piłce Brkić.

53' Po centrze w pole karne głową uderza Czerwiński, ale zero zagrożenia.

52' Boisgard dobrze podaje w pole karne, groźnie pod bramką, będzie tylko rożny.

51' Kiepska wrzutka Króla, prosto w ręce Placha.

50' Piast po przerwie też wygląda lepiej, goście swobodnie rozgrywają sobie piłkę w środku pola.

49' Rożny dla Piasta, Brkić piąstkuje, wszystko kończy bardzo niecelnym strzałem Jirka.

48' Pierwszy strzał po przerwie, Lewicki prosto w Brkicia.

46' Drugą połowę rozpoczął Piast.

Drużyny oddały po pięć strzałów, w celnych prowadzi Piast 2-1. Posiadanie piłki też dla gości 56-44.

45+4' Koniec pierwszej połowy. Motor dobrze zaczął, nie schodził z połowy rywali. Niestety, później chyba jednak lepiej prezentowali się gracze z Gliwic.

45+1' Król i Lewicki zderzyli się głowami, chwila przerwy.

45' Pierwsza połowa potrwa jeszcze 4 minuty.

41' Szarża Czubaka prawą flanką, Czerwiński odbija wślizgiem na rzut rozny, a sędzia pokazuje, że i tak był spalony.

41' Fatalne zagranie Rodriguesa do Ndiaye, piłka na aucie.

38' Wrzutka Wójcika, Ede uderza głową nad bramką.

35' Wolski podaje za mocno, piłka dla Piasta.

32' Czerwiński w zapaśniczym stylu powalił Rodriguesa, a sędzia zaprasza na chwilę przerwy, aby uzupełnić płyny.

30' Kapitalna interwencja Twumasiego, który do końca pilnował Ndiaye. Po zgraniu głową Wolskiego w pole karne Twumasi uprzedził rywala.

28' Brkić piąstkuje, za chwilę Lewicki uderza nad poprzeczką.

28' Brkić ratuje Motor, po główce Sanki bramkarz odbija piłkę na rzut rożny.

27' Aajajajaj, pośpieszył się Ndiaye, wrzucił prosto w ręce bramkarza, zamiast do Króla.

26' Znowu dobra akcja Piasta Twumasi do Sanki, ten zgrywa do Dziczka w polu karnym, ale zle uderzenie pomocnika, wysoko nad bramką.

24' Ostre wejście Boisgarda, żółta kartka.

22' W końcu odpowiedź Motoru po dłuższej przerwie. Król "zatrudnił" Placha, ale strzelił prosto w bramkarza, piąty rożny dla gospodarzy. Szkoda, że Król nie dograł do zupełnie niepilnowanego Czubaka.

22' Znowu całkiem niezła akcja gości, dobra wrzutka Sanki, ale złe zgranie i piłka w rękach Brkicia.

20' Król przegrał pojedynek z Lewickim.

19' Drugi wyrzut z autu Dziczka dużo lepszy, groźnie pod bramką Motoru, małe zamieszanie, strzał zablokowany, a wszystko kończy się kolejnym faulem w ataku.

19' Boisgard zagrywał w pole karne, ciut za mocno, łapie Brkić.

17' Strata Matthysa, Dziczek daleko wyrzucił z autu, tak daleko, że poza boisko.

16' Krótkie rozegranie, w końcu jest wrzutka, Czerwiński ewidentnie faulował.

15' Sanca łatwo ogrywa Wójcika, Matthys odbija na rzut rożny. Lepszy fragment ekipy z Gliwic.

14' Uffff złe podanie Wójcika do Wolskiego, przejmują goście, Barkovskiy ma trochę miejsca i od razu uderza z dystansu, tuż obok bramki.

13' Dobra akcja Piasta. Atak prawą flanką, wrzutka do Sanki, który łatwo ograł obrońcę. Na koniec uderzył jednak lekko, prosto w ręce bramkarza.

11' Centra Wolskiego, Ede uderza głową, a może bardziej odbija piłkę głową nad bramką.

10' Faulowany Król na prawym skrzydle, będzie rzut wolny dla Motoru na wysokości pola karnego.

10' Piast po raz pierwszy dłużej przy piłce, na szczęście Sanca wyjechał już za linię końcową, bo mogło być groźnie.

8' Ndiaye przejmuje piłkę przed polem karnym, mija kilku rywali i uderza zza pola karnego. Niestety, obok słupka.

8' Centra Rodriguesa, piąstkuje Plach.

7' Motor na chwilę wciągnął rywali pod swoją bramkę, szybko rozegrał akcję i będzie... rożny.

6' Czerwiński głową na kolejny rożny.

5' Szarża Króla prawą flanką, centra do Czubaka, Piast wybija na uwolnienie.

5' Znowu nic z tego, ale gra cały czas toczy się na połowie ekipy z Gliwic.

4' Piast znowu nie potrafi wyjść spod swojej bramki, kolejny rożny.

3' Znowu szybki przechwyt, wrzutka Wójcika, ale do nikogo, szkoda.

3' Ajajaj. Rodrigues wygrywa pojedynek w środku boiska, zagrywa prostopadle w pole karne, ale łapie Plach.

2' Wysoki pressing gospodarzy, Piast z problemami.

2' Piłka wybita, zbiera ją Luberecki, uderza zza pola karnego, ale bardzo niecelnie.

1' 36 sekund i rożny dla Motoru.

1' Zaczął Motor.

-------------------------------------

– Każda drużyna jest silna w tej lidze, każdy mecz jest bardzo trudny. Motor ma dobrą drużynę, gra otwartą piłkę. Podczas meczów tego zespołu jest wiele sytuacji dla jednej, jak i drugiej drużyny. Potrafią zakładać dobry pressing na przeciwniku, mają też dużo stałych fragmentów gry – mówi Max Molder, trener Piasta.

W kadrze meczowej w sobotę znajdzie się najnowszy nabytek ekipy z Gliwic Hugo Vallejo. – Poszukiwaliśmy takiego zawodnika. Jesteśmy jednym z czterech zespołów z najwyższą liczbą podań do trzeciej tercji boiska i drugim pod względem podań progresywnych. Hugo to zawodnik, który może to wykorzystać – dodaje szkoleniowiec.

Jak sobotniego rywala ocenia trener Stolarski?

– Każdy, kto ich oglądał wie, że tam jest pomysł. Utrzymują się dłużej przy piłce i grają za linie obrony. Były sytuacje, że nie mieli celnego strzału, ale zabrakło niewiele. Z Wisłą Płock było ponad 60 procent posiadania piłki, to samo z Górnikiem Zabrze. Te drużyny cierpiały w obronie i wyprowadzały kontry. Za posiadanie punktów nie ma. Spodziewam się piłkarskiego meczu, bo Piast też chce przejąć inicjatywę – mówi opiekun Motoru.

– Mamy trzy spotkania i pięć strzelonych bramek. Z Arką czy Pogonią mogliśmy jeszcze coś „wsadzić”. Jestem zadowolony z tego co się dzieje w ofensywie, nie jestem z tego w defensywie. Zasługujemy na krytykę, chcemy się ogarnąć, zrobimy wszystko, żeby to było już w sobotę – zapowiada „Stolar”.