Motor Lublin rozpoczął współpracę z uczelnią ASBIRO i platformą EkstraTrener

Kolejni trenerzy mają rozpocząć współpracę z działem analiz w kontekście rozwoju, zbierania danych oraz analiz szans kreowanych przez zespoły z PKO BP Ekstraklasy. Tym zajmą się szkoleniowcy, którzy studiują „Analizę Taktyczną” i „Rozumienie Gry”.

– Jako sztab Motoru chcemy zbierać, jak najwięcej danych, które możemy wykorzystać w procesie treningowym oraz przygotowaniu do meczu. Grupa trenerów analityków EkstraTrenera pomoże nam w dostarczeniu dodatkowych informacji zarówno pod kątem drużynowym jak i indywidualnym, co zwiększy nam zakres wiedzy dotyczących naszych rywali – wyjaśnia Przemysław Jasiński, asystent Mateusza Stolarskiego.

Jak informuje klub z Lublina sztabowi pierwszej drużyny pomagać będą teraz: Jacek Kołodziejczyk, Jakub Łubianka, Konrad Wójtowicz, Radosław Pradelok i Kajetan Frankowski.

– Pomysł współpracy zrodził się podczas studiów, na których od lat wykładają członkowie sztabu Motoru. To nie tylko wsparcie dla Motoru, ale i szansa na merytoryczny rozwój naszych studentów. To, co najważniejsze w futbolu, dzieje się w polu karnym. Szeroka analiza wpływów na kreowanie sytuacji strzeleckich to cenne dane, z których mamy nadzieję skorzysta Motor, będąc jeszcze lepiej przygotowanym do rywalizacji w meczach ligowych – mówi Przemysław Mamczak, twórca serwisu EkstraTrener.pl.