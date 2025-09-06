Piłkarze Motoru bez występów w swoich reprezentacjach

Debiut Brzęczka w młodzieżówce zakończył się wygraną, ale o losach meczu przesądzili dopiero rezerwowi. Oskar Pietuszewski i Marcel Reguła pojawili się na murawie tuż po godzinie gry i obaj błyskawicznie wpisali się na listę strzelców.

A przy okazji skromne prowadzenie 1:0 już w 68 minucie zmieniło się na 3:0. Tyle ostatecznie wygrali Biało-Czerwoni. Udziału w tym meczu nie wziął jednak Luberecki, którego zabrakło nawet na ławce rezerwowych.

W sobotę grały jeszcze drużyny Floriana Haxhy i Renata Dadashova. Kosowo mierzyło się na wyjeździe ze Szwajcarią i przegrało 0:4. Skrzydłowego żółto-biało-niebieskich również nie było nawet wśród zmienników.

Dadashov całe spotkanie Azerbejdżanu z Islandią przesiedział za to na ławce. Jego koledzy do przerwy przegrywali „tylko” 0:1, ale w drugiej połowie stracili aż cztery gole i ostatecznie zawody zakończyły się pogromem 0:5.

Dzisiaj o godz. 17 szansę na występ będzie miał Bright Ede. Obrońca Motoru znalazł się w kadrze reprezentacji Polski U-19 na towarzyski turniej, który rozgrywany jest w Słowenii. Sobotnim rywalem Biało-Czerwonych będą gospodarze zawodów. We wtorek, 9 września nasza młodzież zmierzy się jeszcze na zakończenie imprezy z Azerbejdżanem.