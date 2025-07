Pogoń Szczecin - Motor Lublin (relacja na żywo)

Pogoń Szczecin - Motor Lublin 0:1

Bramki: Scalet (9).

Pogoń: Cojocaru – Wahqlvist, Loncar, Huja, Koutris, Ulevstad, Przyborek, Pozo, Mukairu, Grosicki, Koulouris.

Motor: Tratnik – Wójcik, Najemski, Matthys, Palacz, Łabojko, Scalet, Wolski, Król, Ndiaye, Dadashov.

Żółte kartki:

Sędziuje: Patryk Gryckiewicz (Toruń).

Rezerwowi:

Pogon: Kamiński, Keramitsis, Lis, Borges, Biegański, Smoliński, Ndiaye, Ława, Wojciechowski, Juwara, Paryzek, Kostorz.

Motor: Brkić, Meyer, Ede, Luberecki, Stolarski, Samper, Rodrigues, Lewandowski, van Hoeven, Simon, Haxha, Czubak.

--------------------------------------------------------

11' Świetnie piętą odgrywa Mukairu, Pozo wpada w pole karne, ale jego próba strzału zablokowana, za chwilę odbita i Motor zażegnał niebezpieczeństwo pod swoją bramką.

9' To się nazywa gol z niczego. Fatalnie zachował się Cojocaru. Bramkarz Pogoni miał sporo czasu i miejsca, ale zwlekał z zagraniem i zwlekał, aż dopadł do niego Scalet, odebrał piłkę i posłał ją do "pustaka".

8' Na początku meczu Motor częściej przy piłce. Dobrze weszli w spotkanie piłkarze trenera Stolarskiego.

7' Fatalne, dalekie podanie Matthysa, łapie Cojocaru.

6' Małe zamieszanie po centrze z narożnika boiska, centra kończy się strzałem, ale niecelnym.

5' Odpowiedź gospodarzy. Dobra akcja Mukairu, który najpierw mija Palacza na prawym skrzydle, ale nie miał komu dograć i musiał czekać na kolegów. Kiedy się doczekał Palacz zdołał zablokować zagranie rywala i korner dla Pogoni.

4' Dobre rozegranie akcji przez Motor. Od bramkarza, Palacz do Scalet, ten do Ndiaye, a Senegalczyk wycofuje do Wolskiego. Kapitan uderza, ale trafia w Loncara, znowu rożny dla Motoru.

2' Wolski do Ndiaye, ale spalony.

1' Wybija Huja, bez strzału po pierwszym stałym fragmencie gry.

1' Zaledwie 10 sekund gry i już rożny dla Motoru.

1' Zaczął Motor.

--------------------------------------------------------

Znamy składy obu ekip. W drużynie gości Christophera Simona na pozycji numer "dziewięć" zastąpił Renat Dadashov, który na inaugurację zagrał 45 minut. Tym razem rozpocznie mecz od pierwszej minuty.

– Pogoń na pewno jest podrażniona po wysokiej porażce z Radomiakiem. W tym meczu, przy stanie 0:0 miała dwie sytuacje, które można nazwać stuprocentowymi. Mogła otworzyć wynik spotkania. Radomiak później złapał swój moment. Była bramka kontaktowa Koulourisa, która podniosła Pogoń, a następnie mogła paść druga, jednak był spalony. Siła Pogoni jest bardzo duża, szczególnie u siebie, gdzie punktują regularnie. Będą chcieli odpłacić się za porażkę z pierwszej kolejki, a także dalej budować swoją twierdzę w Szczecinie.

– My jesteśmy po bardzo dobrym występie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Liga jest bardzo długa i musimy utrzymać tempo, które zapoczątkowaliśmy w pierwszym meczu. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić w Szczecinie i przywieźć punkty z wyjazdowego spotkania – mówił przed meczem w Szczecinie trener Mateusz Stolarski.