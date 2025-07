Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Ponad tysiąc wolnych miejsc czeka na uczniów

Choć główna rekrutacja do lubelskich szkół ponadpodstawowych dobiegła końca, to dla tych, którym nie udało się dostać do wybranego liceum, technikum czy szkoły branżowej — jeszcze nie wszystko stracone. Od dziś, 21 lipca, rusza rekrutacja uzupełniająca. A w lubelskich szkołach średnich wciąż czeka ponad tysiąc wolnych miejsc.